Убийство Екатерины Ганздюк: журналисты обнародовали новые фамилии в деле

20 ноября в Киеве состоялось второе заседание временной следственной комиссии, которая расследует убийство Екатерины Гандзюк и нападения на других активистов.

В столицу приехал мэр Херсона Владимир Николаенко. Говорит: его советник еще в первый день после нападения озвучила имя виновника.

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Николаенко добавил, что сегодня был в СБУ и озвучил подозрения Гандзюк. Членам Временной следственной комиссии конкретных фамилий не называл. Зато их назвали журналисты.



Екатерина Гандзюк

31 июля – эта дата объединяет убийства двух людей – херсонской чиновницы и активистки Екатерины Гандзюк и волонтера и участника АТО Виталия Олешко. Нападение на обоих произошел именно 31 июля. "Сармату" стреляли в спину, он погиб на месте. Екатерину облили серной кислотой. После 3 месяцев в реанимации и многочисленных операций она тоже умерла. Эти 2 убийства, кроме даты, может объединять еще и херсонский лес.

За 25 дней до нападения под Херсонской обладминистрации был митинг. Люди требовали прекратить незаконную вырубку леса в регионе. Обвиняли в покрытии нелегального бизнеса главу облсовета Владислава Мангера и главу ОГА Игоря Гордеева. Последнего во время пикета жестко критиковал Олешко.



Владислав Мангер

Владислав Мангер наблюдал за всем этим из окна, привлекла внимание к этому именно Екатерина Гандзюк. Она тоже обвиняла областные власти в причастности к вырубке лесов. Екатерина также называла Мангера организатором херсонского Антимайдана. А после того, как его приняли в ряды "Батькивщины", вышла из партии.

Она всегда, не стесняясь, называли его ставленником криминала, которым он и является. Мангер – это первый глава облсовета, которому удалось подмять полностью под себя губернатора. Он руководит им во всех вопросах. У них уже сейчас совместный бизнес, они зарегистрировали на подставных лиц компанию,

– сказал херсонский журналист, друг Екатерины Гандзюк Сергей Никитенко.

В день митинга под Херсонской обладминистрацией – группе ветеранов АТО в которой был Виталий Олешко противостояли группа, которую возглавлял Сергей Торбин.

По версии следствия он является вероятным организатором убийства Гандзюк. Сама активистка в тот день писала: "Бандиты с обеих сторон ссорятся за право п*здить лес, прикрываясь патриотическими лозунгами".



Комментарий Екатерины Гандзюк

Журналистка Марьяна Пьецух провела собственное расследование и выяснила, что подозреваемый Сергей Торбин неоднократно защищал интересы областной власти в вопросах леса.

В другой стычке вместе с Торбиным засветился еще один вероятный фигурант дела – помощник нардепа из БПП Николая Паламарчука Игорь Павловский. Его недавно задержали. Однако, сделали это только после публичной огласки, хотя журналисты по судебным постановлениям нашли подтверждения, что он фигурировал в деле с самого начала.



Игорь Павловский

Стало известно, что за день до задержания Павловского, СБУ обыскала квартиру депутата Херсонского областного совета и советника Мангера Николая Ставицкого. Поэтому, вероятно, "лесная тема" рассматривается как официальная версия причины убийства Екатерины Гандзюк. Глав облсовета и ОГА все чаще вспоминают в этом контексте журналисты.

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Официальное следствие не имеет претензий к главам облсовета и ОГА или к заместителю главы ОГА Евгению Рищуку. Его СМИ тоже называли среди вероятных заказчиков убийства.

Нам не удалось получить комментарий от Владислава Мангера. В его пресс-службе сказали, что он в отпуске. В ОГА нам ответили, что запрашиваемая информация является частью досудебного следствия. Ни на один вопрос не ответа мы не получили.

Напомним, Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября в Киевском ожоговом центре. Официальная экспертиза установила – у девушки отказали все органы, ведь химическими ожогами была поражена треть тела. Напали на нее три месяца назад в Херсоне, за это время девушка пережила 11 операций.

Видео: известно об убийстве Екатерины Гандзюк: