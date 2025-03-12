Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины. Заявление появилось на фоне сообщений СМИ о выводе украинских войск с этого направления.

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Что сказал Зеленский

По словам президента, противник пытается максимально давить на украинских бойцов, а наше военное командование "делает то, что и должно делать".

Наши войска на территории Курской области выполняют задачи. Сохраняем максимум жизней наших воинов,

– отметил Зеленский.