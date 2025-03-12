Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на проект Deep State. В то же время также есть сообщения, что в самом городе до сих пор могут продолжаться бои.

К теме Враг рвется на Курском направлении, россияне продвигаются дальше, – DeepState

Занял ли враг Суджу в Курской области

Аналитики Deep State в обновлении своей карты днем 12 марта указали, что враг оккупировал Махновку, Замостье и Казачью Локню в Курской области.

В то же время на карте можно увидеть, что город Суджа также перешло почти под полный контроль оккупантов. В городе сейчас указано только присутствие армии России и серая зона на западе и севере.

Ситуация в Судже сейчас: смотрите на карте

О том, что российские войска вошли в Суджу также подтвердил журналистам Суспильного один из украинских военных, чье подразделение находится в Курской области. Защитник отметил, что в городе сейчас продолжаются бои.

Это произошло на фоне того, что россияне установили огневой контроль над дорогой Юнаковка – Суджа – ключевым путем в город с Сумской области.

Кроме того, секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко заявил 5 каналу, что полного выхода ВСУ из Суджи пока нет. По словам нардепа, есть информация, что россияне зашли в определенную часть города, а именно за рекой, однако ситуация там сложная.

До этого ряд пропагандистских каналов распространил в сети видео, где российские военные якобы уже находятся в центре Суджи. Кадры оттуда похожи на Советскую площадь, однако когда было снято видео – неизвестно.

В Генеральном штабе ВСУ пока о ситуации с нашими военными в Судже ничего не писали.

К слову, на фоне обострения ситуации в Курской области Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают выполнять задачи на территории России. В то же время президент отметил, что наши командиры сохраняют максимум жизней наших военных.