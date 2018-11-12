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      Дело Гандзюк: арестован помощник нардепа от БПП Паламарчука – Павловский

      205 Читати новину українською
      По делу активистки Гандзюк арестован помощник нардепа от БПП Паламарчука – Павловский
      По делу активистки Гандзюк арестован помощник нардепа от БПП Паламарчука – Павловский / Соцсети

      По делу о нападении и последующей смерти активистки Екатерины Гандзюк правоохранители задержали в Херсоне помощника нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игоря Павловского. Впоследствии его арестовал суд без альтернативы в виде залога.

      Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в своем Twitter.

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      "Дело Гандзюк. В субботу в Херсоне задержан, сегодня, 12 ноября, судом арестован без альтернативы залога Павловский", – отметила она.

      Добавим, что ему предъявлено обвинение по статьям о соучастии в убийстве Гандзюк.

      Впоследствии Сарган отметила, что Павловского арестовали на время проведения расследования уголовного производства с возможностью продления меры пресечения. В то же время пресс-секретарь главы ГПУ добавила, что Павловский подозревается в организации убийства активистки, пишет УНИАН.

      Напомним, ранее активисты и журналисты заявляли, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк явдяется помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения.

      Кто такой Игорь Павловский?
      Это помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. Согласно открытой информации, является заместителем общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман". Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке: в нее входят бывшие бойцы добробатов, участники боевых действий. По информации издания Newsroom, другие местные ветеранские группы обвиняют "Черный туман" в "крышевании" интересов Паламарчука.Павловський, Паламарчук, вбивство, злочин, кримінал, Херсон

      Кто такой Николай Паламарчук?
      Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, неоднократно местная община его обвиняла в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.
      Павловський, Паламарчук, вбивство, злочин, кримінал, Херсон

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "законченое умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Нападение на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что нужно знать

       

      КТО МОГ УБИТЬ И ЗАКАЗАТЬ ЕКАТЕРИНУ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины ГПУ Новости Херсона Криминальные новости Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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