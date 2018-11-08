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      Кто убил Екатерину Гандзюк: СМИ обнародовали новые детали

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      Появились новые детали по делу Екатерины Гандзюк
      Появились новые детали по делу Екатерины Гандзюк / Соцсети

      По информации СМИ, следствие считает, что в деле Екатерины Гандзюк заказчика как такового нет. Также правоохранители склоняются к мысли, что подозреваемый в организации покушения Сергей Торбин и был заказчиком преступления.

      Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что нападение на Екатерину Гандзюк организовали и реализовали шесть человек, которых правоохранители уже задержали. По его словам, все подозреваемые принимали участие в боевых действиях на Донбассе.

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      "Большинство задержанных, а именно четыре человека – признали свое участие в преступлении и указали на роли соучастников. В связи с этим следствие обоснованно считает гражданина Торбина организатором преступления, а других, нанятых им лиц, – исполнителями", – убеждал глава Генпрокуратуры.

      Как пишет "Информатор", говорится об участниках 5-го батальона "Украинской добровольческой армии": Никиту Грабчука, Владимира Васяновича, Виктора Горбунова (купил серную кислоту) и Вячеслава Вишневского.

      "Четверо из подозреваемых, включая Грабчука (осуществил нападение), признали, что они совершили преступление с целью получения финансовой выгоды. Объяснили причину нападения тем, что Катерина является "сепаратистом и коррупционером". О своей невиновности заявлял лишь Сергей Торбин. Сейчас он проходит по делу Гандзюк как свидетель", – говорится в материале.

      Также источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что на самом деле "основная версия следствия – заказчика как такового нет".

      "Следствие склоняется к версии, что сам Торбин является и организатором, и заказчиком нападения. Он – бывший работник милиции, поэтому "расколоть" его не так просто. Он понимает, что все его слова могут быть использованы против него. Также он осознает, что медийный шум, в котором звучат имена и фамилии разных заказчиков, идут ему на пользу. У Тонрбина с Гандзюк был длительный конфликт, в частности из-за леса", – отметил собеседник издания.

      Добавим, 28 мая в Олешковском районе Херсонской области произошли массовые пожары. В результате поджога выгорели десятки гектаров леса. Следствие отмечает, что делалось это с целью последующего выкорчевывания и продажи деревьев. В итоге в конфликте за лес сошлись сторонники и противники областной власти. Екатерина Гандзюк, со своей стороны, выступала против обеих сторон конфликта, назвав их "титушками" и "гопниками", после чего начала получать угрозы.

      Напомним, ранее активисты и журналисты заявлявли, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения.

      Кто такая Екатерина Гандзюк?
      Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк-активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона было втянуто правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк?
      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 30% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

      Нападение на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что нужно знать
      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Расследования Полиция АТО Новости Херсона Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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