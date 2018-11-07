Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?

Скандал в связи со смертью активистки Екатерины Гандзюк одновременно ударил по генпрокурору Луценко и министру внутренних дел Авакову. На волне давления общественности Луценко заявил об отставке.

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Что будет делать Аваков, и как ситуация с нападением и смертью активистки повлияет на одиозного министра, – читайте в материале 24 канала.

Две противоположные тактики в деле Екатерины Гандзюк

По делу Екатерины Гандзюк Луценко и Аваков связаны – активисты и политики требуют отставки обоих. Луценко в своем пиар-стиле эмоционально заявил, что просит у Порошенко об отставке. Хотя наблюдатели убеждены: парламент за это не проголосует. И Порошенко также накануне президентской кампании не выгодна отставка Луценко.



Аваков не спешит объявлять об отставке

Арсен Аваков выбрал противоположную тактику – он вообще ничего не сказал. На официальной странице Авакова в Facebook ни слова, хотя министр известный своим пристрастием комментировать все в соцсетях. По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, такое молчание сработает против Авакова.

Из-за заявлений Луценко все забыли про Авакова. И в итоге это может сработать против министра внутренних дел. Главные подозрения в нападении и смерти Екатерины Гандзюк касаются, в первую очередь, системы МВД. Дело Екатерины Гандзюк получило резонанс, подозрения усилились, и это делает Авакова токсичным,

– считает Фесенко.

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По мнению политолога, хотя сейчас Порошенко его тоже не уволит. Чтобы не дестабилизировать всю правоохранительную систему и правящую коалицию в предвыборный период.

Отсутствие реформ МВД

Нападение на Екатерину Гандзюк, которое привело к смерти активистки, стало результатом отсутствия реформы в системе МВД, где, как и при Януковиче, продолжает действовать принцип – своих не сдает. По словам Фесенко, вряд ли Аваков был в курсе того, что система МВД убила Гандзюк. (Как известно, есть подозрения, что за нападением стоит депутат от БПП, генерал полиции Николай Паламарук, который организовал все через своего помощника Игоря Павловского – "24"). Это местные разборки.

МВД так и не сдали "беркутовцев", причастных к расстрелам на Майдане. Что очень показательно. Возможно, это была плата Авакова за укрепление своего авторитета и влияния в МВД. Он там был чужим человеком. Окружил себя авторитетными генералами, что помогло ему закрепиться. Далее это сработало против его репутации. Реформы МВД не произошло. Много упреков, что полиция осталась "ментовкой". Ситуация в Херсонской области эти упреки и подозрения усилила,

– замечает эксперт.

Подтверждением того, что Аваков ради укрепления авторитета сохранил коррупционную систему в МВД, является тот факт, что он фактически выжил из МВД реформаторов Эку Згуладзе и Хатию Деканоидзе. Новая полиция после их увольнения постепенно начала терять авторитет и доверие граждан.



При молчаливом согласии Авакова так и не осудили экс-"беркутовцев"

В 2018 году только в Одессе произошло восемь покушений на активистов. В целом по Украине – более пятидесяти. По словам одесского активиста Сергея Стерненко, МВД фактически покрывает нападающих. Как отмечает Стерненко, по меньшей мере 32 зарубежные поездки от начала 2017 года совершил министр внутренних дел Арсен Аваков, если верить его инстаграму. За это время было совершено более 55 заказных нападений, покушений и убийств людей за их позицию. Ноль заказчиков оказалось на скамье подсудимых. Ноль заявлений сделал министр Аваков за эти почти два года.

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Его адвокат Евгений Стельмах отмечает, что полиция в расследованиях по делу Стерненко и по другим активистам стоит на месте. А кое-кто из чиновников умудряется обвинить активистов в том, что на них нападают.



Аваков покрывает напавших на активиистив. На Сергея Стерненка напали три раза

В случае смерти Гандзюк, что стало последней каплей, то есть подозрения причастности к ее убийству милиционеров.

Есть подозрения в адрес помощника Паламарчука, но кто был заказчиком? В чьих интересах это делалось? Никто точно не скажет. Сама Екатерина, судя по всему, была в конфликте с несколькими влиятельными людьми в Херсонской области. Имя конечного заказчика мы можем не узнать. Может сложиться ситуация, как с убийством Гонгадзе – когда цепочку обрывали. Если исчезнет Сергей Торбин (организатор – "24"), который пока не дает показаний, но знает имя заказчика, цепочка к заказчику оборвется,

– говорит Владимир Фесенко.

"Рюкзаки Авакова" и скандальный Кива

К министру внутренних дел Авакову много претензий. Хотя ему удавалось все скандалы вокруг себя локализовать. К примеру, с помощью экс-советника Ильи Киви, который создал отдельный отдел под патронатом МВД, состоящий из ветеранов АТО "Безопасность жизни". На самом деле эти люди в форме без опознавательных знаков в сопровождении Киви стали участвовать в политических акциях "на заказ". В том числе, на поддержку Авакова и МВД.

Именно Кива привел своих подопечных на суд, где избирали меру пресечения сыну главы МВД Александру, подозреваемому в растрате бюджетных средств по делу "рюкзаков Авакова". В результате с сына Авакова сняли подозрения.



Аваков для торгов с политиками сформировал силовую бригаду под руководством Кивы

Кстати, тот же Кива – в кабинете следователя открыто угрожал активисту Сергею Стерненко, который знакомился с материалами дела о нападении на него. Кива пообещал "закапывать активистов в землю". Как считает Стерненко, угрозы в адрес активистов могут быть сформирован мнением руководителя МВД Арсена Авакова.

Активистам, дают прямо понять, что будут нас убивать. И делает это не Россия. Не местные князьки. А причастный к МВД персонаж,

– отметил Сергей Стерненко.

И это лишь отдельные эпизоды о Арсене Авакове. Впрочем, не факт, что даже с таким шлейфом он не удержится на посту после президентских и парламентских выборов.

Такое поведение Авакова повлияет на его политическое будущее. Кто бы ни выиграл предстоящие президентские выборы, он не захочет оставить в должности министра внутренних дел. Аваков получил слишком большое влияние. После погибшего Кравченко (министр внутренних дел при Кучме – "24") ни один министр внутренних дел не имел такого влияния. И это урок для Авакова. Когда имеешь большое влияние и влезаешь в истории, это плохо заканчивается,

– отметил Владимир Фесенко.