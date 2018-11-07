Вбивство Катерини Гандзюк і роль МВС: чи покриває Аваков злочинців?

Скандал у зв’язку зі смертю активістки Катерини Гандзюк одночасно вдарив по генпрокурору Луценку і міністру внутрішніх справ Авакову. На хвилі тиску громадськості Луценко заявив про відставку.

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Що робитиме Аваков, і як ситуація з нападом і смертю активістки вплине на одіозного міністра, – читайте в матеріалі 24 каналу.

Дві протилежні тактики у справі Катерини Гандзюк

У справі Катерини Гандзюк Луценко і Аваков пов'язані – активісти і політики вимагають відставки обох. Луценко в своєму піар-стилі емоційно заявив, що просить у Порошенка про відставку. Хоча спостерігачі переконані: парламент за це не проголосує. І Порошенку також напередодні президентської кампанії не вигідна відставка Луценка.



Аваков не поспішає оголошувати про відставку

Арсен Аваков вибрав протилежну тактику – він взагалі нічого не сказав. На офіційній сторінці Авакова у Facebook жодного слова, хоча міністр відомий своєю пристрастю коментувати все в соцмережах. На думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, таке мовчання спрацює проти Авакова.

Через заяви Луценка всі забули про Авакова. І в підсумку це може спрацювати проти міністра внутрішніх справ. Головні підозри в нападі і смерті Катерини Гандзюк стосуються, в першу чергу, системи МВС. Справа Катерини Гандзюк набула резонансу, підозри посилилися, і це робить Авакова токсичним,

– вважає Фесенко.

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На переконання політолога, хоча зараз Порошенко його теж не звільнить. Щоб не дестабілізувати всю правоохоронну систему і правлячу коаліцію в передвиборний період.

Відсутність реформ МВД

Напад на Катерину Гандзюк, який призвів до смерті активістки, став результатом відсутності реформи в системі МВС, де, як і при Януковичі, продовжує діяти принцип – своїх не здаємо. За словами Фесенка, навряд чи Аваков був у курсі того, що система МВС вбила Гандзюк. (Як відомо, є підозри, що за нападом стоїть депутат від БПП, генерал поліції Микола Паламарук, який організував усе через свого помічника Ігоря Павловського – "24"). Це місцеві розборки.

МВС так і не здали "беркутівців", причетних до розстрілів на Майдані. Що дуже показово. Можливо, це була плата Авакова за зміцнення свого авторитету і впливу в МВС. Він там був чужою людиною. Оточив себе авторитетними генералами, що допомогло йому закріпитися. Далі це спрацювало проти його репутації. Реформи МВС не відбулося. Багато докорів, що поліція залишилася "ментовкою". Ситуація в Херсонській області ці закиди і підозри посилила,

– зауважує експерт.

Підтвердженням того, що Аваков заради укріплення авторитету зберіг корупційну систему в МВС, є той факт, що він фактично вижив з МВС реформаторів Еку Згуладзе і Хатію Деканоїдзе. Нова поліція після їх звільнення поступово почала втрачати авторитет і довіру громадян.



За мовчазної згоди Авакова так і не засудили екс-"беркутівців"

У 2018 році тільки в Одесі сталося вісім замахів на активістів. Загалом по Україні – понад п’ятдесят. За словами одеського активіста Сергія Стерненка, МВС фактично покриває нападників. Як зазначає Стерненко, щонайменше 32 закордонні поїздки від початку 2017 року здійснив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якщо вірити його інстаграму. За цей час було скоєно понад 55 замовних нападів, замахів та вбивств людей за їх позицію. Нуль замовників опинились на лаві підсудних. Нуль заяв зробив міністр Аваков за ці майже два роки.

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Його адвокат Євген Стельмах зауважує, що поліція в розслідуваннях по справі Стерненка та по інших активістах стоїть на місці. А дехто з посадовців умудряється звинуватити активістів у тому, що на них нападають.



Аваков покриває нападників на активіістів. На Сергія Стерненка напали тричі

Що стосується смерті Гандзюк, що стало останньої краплею, то є підозри причетності до її вбивства правоохоронців.

Є підозри на адресу помічника Паламарчука, але хто був замовником? У чиїх інтересах це робилося? Ніхто точно не скаже. Сама Катерина, судячи з усього, була в конфлікті з кількома впливовими людьми в Херсонській області. Ім'я кінцевого замовника ми можемо не дізнатися. Може скластися ситуація, як з убивством Гонгадзе – коли ланцюжок обривали. Якщо зникне Сергій Торбін (організатор – "24"), який поки не дає показань, але знає ім'я замовника, ланцюжок до замовника обірветься,

– зауважує Володимир Фесенко.

"Рюкзаки Авакова" і скандальний Кива

До міністра внутрішніх справ Авакова багато претензій. Хоча йому вдавалося всі скандали навколо себе локалізувати. Приміром, за допомогою екс-радника Іллі Киви, який створив окремий відділ під патронатом МВС, що складається з ветеранів АТО "Безпека життя". Насправді ці люди у формі без розпізнавальних знаків у супроводі Киви стали брати участь у політичних акціях "на замовлення". В тому числі, на підтримку Авакова і МВС.

Саме Кива привів своїх підопічних на суд, де обирали міру запобіжного заходу сину глави МВС Олександру, підозрюваному у розтраті бюджетних коштів у справі "рюкзаків Авакова". В результаті з сина Авакова зняли підозри.



Аваков для торгів з політиками сформував силову бригаду під керівництвом Киви

До речі, той же Кива – в кабінеті слідчого відкрито погрожував активісту Сергію Стерненку, який ознайомлювався з матеріалами справи про напад на нього. Кива пообіцяв "закопувати активістів в землю". Як вважає Стерненко, погрози на адресу активістів можуть бути сформованим думкою керівника МВС Арсена Авакова.

Активістам, дають прямо зрозуміти, що будуть нас вбивати. І робить це не Росія. Не місцеві князьки. А дотичний до МВС персонаж,

– наголосив Сергій Стерненко.

І це лише окремі епізоди про Арсена Авакова. Втім, не факт, що навіть із таким шлейфом він не втримається на посаді після президентських і парламентських виборів.

Така поведінка Авакова вплине на його політичне майбутнє. Хто б не виграв майбутні президентські вибори, він не захоче залишити на посаді міністра внутрішніх справ. Аваков набув занадто великого впливу. Після загиблого Кравченка (міністр внутрішніх справ при Кучмі – "24") жоден міністр внутрішніх справ не мав такого впливу. І це урок для Авакова. Коли маєш великий вплив і влізаєш в історії, це погано закінчується,

– зауважив Володимир Фесенко.