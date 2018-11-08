Хто вбив Катерину Гандзюк: ЗМІ оприлюднили нові деталі

За інформацією ЗМІ, наразі слідство вважає, що у справі Катерини Гандзюк замовника як такого немає. Також правоохоронці схиляються до думки, що підозрюваний в організації замаху Сергій Торбін і був замовником злочину.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що напад на Катерину Гандзюк організували та реалізували шість осіб, яких правоохоронці уже затримали. За його словами, усі підозрювані брали участь у бойових діях на Донбасі.

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"Більшість затриманих, а саме чотири особи – визнали свою участь у злочині та вказали на ролі усіх співучасників. У зв'язку з цим слідство обґрунтовано вважає громадянина Торбіна організатором злочину, а інших, найнятих ним осіб, – виконавцями", – переконував голова Генпрокуратури.

Як пише "Інформатор", мовиться про учасників 5-го батальйону "Української добровільної армії": Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, Віктора Горбунова (купив сірчану кислоту) та В'ячеслава Вишневського.

"Четверо із підозрюваних, включно з Грабчуком (здійснив напад), визнали, що вони скоїли злочин з метою отримання фінансової вигоди. Пояснили причину нападу тим, що Катерина є "сепаратистом і корупціонером". Про свою невинність заявляв лише Сергій Торбін. Наразі він проходить у справі Гандзюк як свідок", – мовиться у матеріалі.

Також джерело у правоохоронних органах розповіло журналістам, що насправді "основна версія слідства – замовника як такого немає".

"Слідство схиляється до версії, що сам Торбін є і організатором, і замовником нападу. Він – колишній працівник міліції, тому "розколоти" його не так просто. Він розуміє, що всі його слова може бути використано проти нього. Також він усвідомлює, що медійний шум, в якому звучать імена та прізвища різних замовників, йдуть йому на користь. У Тонрбіна з Гандзюк був тривалий конфлікт, зокрема через ліс", – зазначив співрозмовник видання.

Додамо, 28 травня в Олешківському районі Херсонської області відбулися масові пожежі. В результаті підпалу вигоріли десятки гектарів лісу. Слідство зазначає, що робилося це з метою подальшого викорчовування та продажу дерев. У підсумку У конфлікті за ліс зійшлися прихильники та противники обласної влади. Катерина Гандзюк, зі свого боку, виступала проти обох сторін конфлікту, назвавши їх "тітушками" та "гопниками", після чого почала отримувати погрози.

Нагадаємо, раніше активісти та журналісти заявлявли, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обивнувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку.

Хто така Катерина Гандзюк? Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Напад на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що потрібно знати