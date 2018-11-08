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      Установче засідання Тимчасової слідчої комісії: перші результати

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      Сьогодні, 8 листопада, розпочала свою роботу Тимчасова слідча комісія у справах про вбивство Катерини Гандзюк та інших активістів. Окрім депутатів на установчих зборах були присутні представники громадського руху та друзі Катерини.

      Учасниками слідчої комісії є 18 народних депутатів. Її головою став позафракційний депутат Борислав Береза, а секретарем – Олена Сотник із партії "Самопоміч".

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      На установчому засіданні Тимчасової слідчої комісії обговорювали, в якому місті має відбутись перше велике засідання. Багато депутатів вважають, що його потрібно провести саме у Херсоні, де й трапилась трагедія із Катериною Гандзюк. Також чимало народних обранців пропонують Одесу, оскільки там теж була серія нападів на активістів. Члени комісії довго дискутували щодо кількості справ, які слідча комісія має взяти під своє крило, щоб розслідування нападів було якісним. Консенсусу вони так і не дійшли. Наступне засідання комісії відбудеться у четвер, 15 листопада, о 10:00. 

      "В кінці ми маємо отримати звіт. І це не має бути звіт по одній справі, навіть по трьох – буде недостатньо. Тоді він не буде показувати системність того, що відбувається. Громадськість за регламентом не може брати участь й бути повноцінним членом нашої комісії. Але вони можуть брати участь у роботі в групах", – прокоментував нардеп Мустафа Найєм.

      Мені дуже прикро, що Тимчасова слідча комісія по розслідуванню нападів на активістів створена тільки після смерті Катерини. Ми вимагаємо, щоб Антон Геращенко не був членом комісії, він неодноразово подавав неправдиву інформацію щодо цієї справи,
      – наполягла Марина Хромих, подруга Катерини Гандзюк.

      Депутати зазначили, що виключити Геращенка практично неможливо, оскільки комісія обиралася за пропорційним принципом та за її склад голосували у Верховній Раді.

      Тимчасова слідча комісія має представити результати своєї діяльності у лютому.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

      Що таке ТСК? Тимчасово слідча комісія, яка буде займатися перевіркою відомостей та з'ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП). До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Розслідування Катерина Гандзюк Мустафа Найєм
      Джерело: 24 канал
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