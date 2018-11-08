19:37
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Луценко, который уходит, но не совсем. Опасная челюсть Бережной
      Вєсті.UA
      19:12, 7 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Учредительное заседание Временной следственной комиссии: первые результаты

      74 Читати новину українською

      Сегодня, 8 ноября, начала свою работу Временная следственная комиссия по делам об убийстве Екатерины Гандзюк и других активистов. Кроме депутатов на учредительном собрании присутствовали представители общественного движения и друзья Екатерины.

      Участниками следственной комиссии являются 18 народных депутатов. Ее председателем стал внефракционный депутат Борислав Береза, а секретарем – Елена Сотник из партии "Самопомич".

      Читайте также: Нападение на Гандзюк: Князев показал видео следственного эксперимента и показаний злоумышленников

      На учредительном заседании Временной следственной комиссии обсуждали, в каком городе должно состояться первое большое заседание. Многие депутаты считают, что его нужно провести именно в Херсоне, где и случилась трагедия с Катериной Гандзюк. Также немало народных избранников предлагают Одессу, поскольку там тоже была серия нападений на активистов. Члены комиссии долго спорили относительно количества дел, которые следственная комиссия должна взять под свое крыло, чтобы расследование нападений было качественным. К консенсусу они так и не дошли. Следующее заседание комиссии состоится в четверг, 15 ноября, в 10:00.

      "В конце мы должны получить отчет. И это не должен быть отчет по одному делу, даже по трем – будет недостаточно. Тогда он не будет показывать системность происходящего. Общественность по регламенту не может участвовать и быть полноценным членом нашей комиссии. Но они могут участвовать в работе в группах", – прокомментировал нардеп Мустафа Найем.

      Мне очень досадно, что Временная следственная комиссия по расследованию нападений на активистов создана только после смерти Екатерины. Мы требуем, чтобы Антон Геращенко не был членом комиссии, он неоднократно подавал ложную информацию по этому делу,
      – настояла Марина Хромых, подруга Екатерины Гандзюк.

      Депутаты отметили, что исключить Геращенко практически невозможно, поскольку комиссия избиралась по пропорциональному принципу и за ее состав голосовали в Верховной Раде.

      Временная следственная комиссия должна представить результаты своей деятельности в феврале.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      Что такое ВСК?
      Временно следственная комиссия, которая будет заниматься проверкой сведений и выяснением состояния расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Председателем ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП). К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.

      Теги: Новости Украины Новости политики Расследования Верховная Рада Мустафа Найем Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Спектакль "Burning Doors" о Сенцове впервые показали в Украине: что нужно знать
      сегодня , 19:20 Спектакль "Burning Doors" о Сенцове впервые показали в Украине: что нужно знать
      Катерина Петренко
      Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      сегодня , 19:01 Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      Злой Одессит
      Парижский уикенд Трампа и Путина: о чем будут говорить президенты и вспомнят ли Украину
      сегодня , 18:11 Парижский уикенд Трампа и Путина: о чем будут говорить президенты и вспомнят ли Украину
      Інна Жолобович
      Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      сегодня , 17:00 Позивний "Растішка": історія бійця з Донецька, який загинув за Донбас
      Соломія Соломка
      Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      сегодня , 16:00 Кожен українець в небезпеці: як влада стимулює криміналітет
      Віталій Шабунін
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Геращенко Украина возместила более 100 тысяч гривен
       30 октября 2016 , 20:14
      Обнародован свежий рейтинг комфортности украинских городов
       23 ноября 2016 , 11:28
      Уставшие работники Ford попросили заменить их роботами и руководство согласилось
       31 августа , 15:20
      Как быстро отменить штраф в 300% таможенных платежей за "евробляху"
       12 октября , 12:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук