Учредительное заседание Временной следственной комиссии: первые результаты

Сегодня, 8 ноября, начала свою работу Временная следственная комиссия по делам об убийстве Екатерины Гандзюк и других активистов. Кроме депутатов на учредительном собрании присутствовали представители общественного движения и друзья Екатерины.

Участниками следственной комиссии являются 18 народных депутатов. Ее председателем стал внефракционный депутат Борислав Береза, а секретарем – Елена Сотник из партии "Самопомич".

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На учредительном заседании Временной следственной комиссии обсуждали, в каком городе должно состояться первое большое заседание. Многие депутаты считают, что его нужно провести именно в Херсоне, где и случилась трагедия с Катериной Гандзюк. Также немало народных избранников предлагают Одессу, поскольку там тоже была серия нападений на активистов. Члены комиссии долго спорили относительно количества дел, которые следственная комиссия должна взять под свое крыло, чтобы расследование нападений было качественным. К консенсусу они так и не дошли. Следующее заседание комиссии состоится в четверг, 15 ноября, в 10:00.

"В конце мы должны получить отчет. И это не должен быть отчет по одному делу, даже по трем – будет недостаточно. Тогда он не будет показывать системность происходящего. Общественность по регламенту не может участвовать и быть полноценным членом нашей комиссии. Но они могут участвовать в работе в группах", – прокомментировал нардеп Мустафа Найем.

Мне очень досадно, что Временная следственная комиссия по расследованию нападений на активистов создана только после смерти Екатерины. Мы требуем, чтобы Антон Геращенко не был членом комиссии, он неоднократно подавал ложную информацию по этому делу,

– настояла Марина Хромых, подруга Екатерины Гандзюк.

Депутаты отметили, что исключить Геращенко практически невозможно, поскольку комиссия избиралась по пропорциональному принципу и за ее состав голосовали в Верховной Раде.

Временная следственная комиссия должна представить результаты своей деятельности в феврале.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

Что такое ВСК?

Временно следственная комиссия, которая будет заниматься проверкой сведений и выяснением состояния расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Председателем ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП). К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности. Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления им отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.