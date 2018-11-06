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      Напад на Гандзюк: Князєв показав відео слідчого експерименту та свідчень зловмисників

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      Напад на Гандзюк: відео слідчого експерименту та свідчень зловмисників
      Напад на Гандзюк: відео слідчого експерименту та свідчень зловмисників / Фото з вільних мереж

      У вівторок, 6 листопада, голова Нацполіції України Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями та слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, внаслідок якого вона померла. Ці відео Князєв показав у Верховній Раді, доповідаючи про результати розслідування поліції.

      Про це повідомляє "Українська правда".

      Голова Нацполіції розповів, що у справ допитали 5 затриманих осіб та 367 свідків, провели 9 обшуків, понад 20 експертиз, більше 100 негласних слідчих дій. Після цього слідчі встановили обставини злочину.

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      Так, на одному з опублікованих відео зафіксований чоловік, який розповідає, що їм за винагороду у 4 тисячі доларів запропонували "провчити активістку Гандзюк у зв’язку з тим, що в неї були русофобські погляди, вона негативно відгукувалася про воїнів АТО і вона причетна до скандалів, пов’язаних із корупцією".

      Дивіться відео зі слідчого експерименту у справі Гандзюк:

      Правоохоронці вважають, що зловмисники спершу планували побити Гандзюк за винагороду у 5 тисяч доларів, але потім вирішили застосувати до неї сірчану кислоту.

      Підготовка нападу відбувалась у місті Олешки, а 26 липня, напередодні нападу, організатор злочину Сергій Торбін та співучасники придбали сірчану кислоту у Каховці. Особу продавця встановили.

      Князєв розповів, що було встановлено організатора злочину, 2 його поплічників та безпосереднього виконавця. Усі вони виявились колишніми учасниками АТО на Донбасі.

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      Ще на одному відео чоловік розповідає, що придбав 2 пляшки із сірчаною кислотою за 300 гривень, гроші отримав від Торбіна. Підозрюваний додав, що Торбін дав ще 10 тисяч гривень "на витрати".

      Слідчий експертимент у справі Гандзюк: двиіться відео

      Правоохоронці вважають, що серед 5 виконавців злочину був водій і нападник, а інші спостерігали за територією.

      На одному з відео зафіксований слідчий експеримент. На кадрах коли чоловік показує, що хлюпнув кислотою на Гандзюк ззаду, по лопатках – а звідти небезпечна речовина потрапила на обличчя.

      Підозрюваний показує, як вилив кислоту на Гандзюк: дивіться відео

      Після нападу на активістку, дорогою до Олешків, зловмисник викинув зіпсоване сірчаною кислотою взуття та пляшку у ріку. Згодом ці речі вилучили.

      Ще одну пляшку з сірчаною кислотою вилучили в Олешках.

      Дивіться відео слідчого експертменту у справі про напад на Гандзюк:

      Князєв наголосив, що усім 5 особам, яких вважають виконавцями нападу, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Правоохоронці затримали 6 осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до нападу на Гандзюк. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Дивіться відео із головними даними про смерть Катерини Гандзюк:

      як розгортаються події після смерті катерини гандзюк: хроніка
      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Розслідування Новини Херсона Кримінальні новини Поліція Сергій Князєв
      Джерело: 24 Канал
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