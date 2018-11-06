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      Нападение на Гандзюк: Князев показал видео следственного эксперимента и показаний задержанных

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      Нападение на Гандзюк: видео следственного эксперимента и показаний задержанных
      Нападение на Гандзюк: видео следственного эксперимента и показаний задержанных / Фото из открытых источников

      Во вторник, 6 ноября, глава Нацполиции Украины Сергей Князев обнародовал видеозаписи с показаниями и следственным экспериментом по делу о нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, в результате которого она умерла. Эти видео Князев показал в Верховной Раде, докладывая о результатах расследования полиции.

      Об этом сообщает "Украинская правда".

      Глава Нацполиции рассказал, что по делу допросили 5 задержанных лиц и 367 свидетелей, провели 9 обысков, более 20 экспертиз, более 100 негласных следственных действий. После этого следователи установили обстоятельства преступления.

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      Так, на одном из опубликованных видео зафиксирован человек, который говорит, что им за вознаграждение в 4 тысяч долларов предложили "проучить активистку Гандзюк в связи с тем, что у нее были русофобские взгляды, она негативно отзывалась о воинах АТО и она причастна к скандалам, связанных с коррупцией ".

      Смотрите видео со следственного эксперимента по делу Гандзюк:

      Правоохранители считают, что злоумышленники сначала планировали избить Гандзюк за вознаграждение в 5 тысяч долларов, но потом решили применить к ней серную кислоту.

      Подготовка нападения проходила в городе Олешки, а 26 июля, накануне нападения, организатор преступления Сергей Торбин и соучастники приобрели серную кислоту в Каховке. Личность продавца установили.

      Князев рассказал, что были установлены организатор преступления, 2 его приспешника и непосредственный исполнитель. Все они оказались бывшими участниками АТО на Донбассе.

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      Еще на одном видео человек рассказывает, что приобрел 2 бутылки с серной кислотой за 300 гривен, деньги получил от Торбина. Подозреваемый добавил, что Торбин дал еще 10 тысяч гривен "на расходы".

      Следоватенный експертимент по делу Гандзюк: смотрите видео

      Правоохранители считают, что среди 5 исполнителей преступления был водитель и нападавший, а другие наблюдали за территорией.

      На одном из видео зафиксирован следственный эксперимент. На кадрах, как мужчина показывает, что плеснул кислотой в Гандзюк сзади, по лопаткам – а оттуда опасное вещество попало на лицо.

      Подозреваемый показывает, как вылил кислоту на Гандзюк: смотрите видео

      После нападения на активистку, по дороге в Олешки, злоумышленник выбросил испорченную серной кислотой обувь и бутылку в реку. Впоследствии эти вещи изъяли.

      Еще одну бутылку с серной кислотой изъяли в Олешках.

      Смотрите видео следственного эксперемента по делу о нападении на Гандзюк:

      Князев отметил, что всем 5 лицам, которых считают исполнителями нападения, сообщается о подозрении и избрана мера пресечения.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к нападению на Гандзюк. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Смотрите видео с главными данным о смерти Екатерины Гандзюк:

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА
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      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Расследования Новости Херсона Сергей Князев Полиция Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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