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      Убийство Гандзюк: Луценко рассказал, когда дело дойдет до суда

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      Луценко пообещал, что дело об убийстве Гандзюк вскоре передадут в суд
      Луценко пообещал, что дело об убийстве Гандзюк вскоре передадут в суд / 24 канал

      Во вторник, 6 ноября, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на сегодня 12 человек проверяются на причастность к заказу убийства советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк. Об этом глава ГПУ сказал на заседании Верховной Рады.

      "Сегодня мы имеем подозрения относительно 12 человек, которые, вероятно, были заказчиками этого преступления. Сама Гандзюк говорила о части из них во время скайп-связи и ее допроса следователем", – сказал Луценко.

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      Он отметил, что 5 ноября произошла утечка в СМИ одной из версий следствия.

      12 человек, которые нами разрабатываются по причастности к преступлению, в связи со вчерашней утечкой, конечно, получили необходимую им информацию,
      – сказал генпрокурор.

      Луценко также пообещал, что дело об убийстве Гандзюк передадут в суд до конца 2018 года. Он пояснил, что по делу необходимо завершить молекулярно-генетическую экспертизу по части кислоты на теле одного из участников нападения на активистку и судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти Гандзюк.

      "Следствие фактически состоит из двух этапов. Фактически мы считаем почти доказанной, за исключением окончательных экспертиз, вину исполнителей и организатора. После завершения молекулярно-генетической экспертизы по части кислоты на теле одного из участников ... судебно-медицинской, которая должна установить причины смерти Гандзюк, эта часть дела будет передана в суд. Считаю, что это произойдет не позже конца этого года", – заявил Луценко.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Правоохранители задержали 6 человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже сознались в причастности к нападению на Гандзюк. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

       

      Главная информация о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА
      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Юрий Луценко Новости политики ГПУ Расследования
      Источник: 24 Канал
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