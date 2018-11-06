Вбивство Гандзюк: Луценко розповів, коли справа дійде до суду

У вівторок, 6 листопада, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що на сьогодні перевіряються 12 осіб на причетність до замовлення вбивства радниці мера Херсона, активістки Катерини Гандзюк. Про це глава ГПУ сказав на засідання Верховної Ради.

"Сьогодні ми маємо підозри щодо 12 осіб, які, ймовірно, були замовниками цього злочину. Сама Гандзюк говорила про частину з них під час скайп-зв'язку і її допиту слідчим", – сказав Луценко.

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Він зазначив, що 5 листопада стався витік у ЗМІ однієї з версій слідства.

12 осіб, які нами розробляються по причетності до злочину, у зв'язку з учорашнім витоком, звичайно, отримали необхідну їм інформацію,

– сказав генпрокурор.

Луценко також пообіцяв, що справу про вбивство Гандзюк передадуть до суду до кінця 2018 року. Він пояснив, що у справі необхідно завершити молекулярно-генетичну експертизу по частині кислоти на тілі одного з учасників нападу на активістку і судово-медичну експертизу, яка встановить причини смерті Гандзюк.

"Слідство фактично складається з двох етапів. Фактично ми вважаємо майже доведеною, за винятком остаточних експертиз, вину виконавців і організатора. Після завершення молекулярно-генетичної експертизи по частині кислоти на тілі одного з учасників ... судово-медичної, яка повинна встановити причини смерті Гандзюк, ця частина справи буде передано до суду. Вважаю, що це відбудеться не пізніше кінця цього року", – заявив Луценко.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. Правоохоронці затримали 6 осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до нападу на Гандзюк. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

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