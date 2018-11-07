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      "Вбивць на нари": під будівлею поліції Херсона запалили димові шашки

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      Протест під будівлею поліції Херсонщини
      Протест під будівлею поліції Херсонщини / Facebook-сторінка Сергія Стерненка

      У середу, 7 листопада, в день похорону вбитої активістки Катерини Гандзюк, у Херсоні біля будівлі обласної поліції влаштували пікет. Учасники акції запалили під будівлею димові шашки.

      Відповідні фото у Facebook опублікували одеський активіст Сергій Стерненко та блогер Іван Оберемко.

      Окрім запалювання димових шашок, на вході до будівлі главку поліції активісти за допомогою трафаретів намалювали портрети Гандзюк і написали "Вбивць на нари".

      Читайте також: Вбивство Катерини Гандзюк: як банда Паламарчука-Павловського ділить вплив на Херсонщині

      Під час акції під будівлею правоохоронців до активістів вийшов начальник слідства поліції Херсонщини. Мітингувальники вимагали в нього відповісти на питання про те, хто винен у вбивстві Гандзюк. На це правоохоронець відповів: "Поліція вела розслідування. Ми затримали виконавців. Ми працюємо".

      Водночас, димові шашки кинули в будинок ймовірного фігуранта замаху на активістку Ігоря Павловського. Він є помічником нардепа від БПП Миколи Паламарчука. На паркані біля будинку Павловського з’явились написи "Павловський – вбивця" і "Смерть собаці".

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті Гандзюк – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

      Що відомо про Катерину Гандзюк: дивіться відео

      як розгортаються події після смерті катерини гандзюк: хроніка
      Теги: Новини України Катерина Гандзюк протести Новини Херсона Поліція
      Джерело: 24 канал
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