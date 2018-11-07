"Вбивць на нари": під будівлею поліції Херсона запалили димові шашки

У середу, 7 листопада, в день похорону вбитої активістки Катерини Гандзюк, у Херсоні біля будівлі обласної поліції влаштували пікет. Учасники акції запалили під будівлею димові шашки.

Відповідні фото у Facebook опублікували одеський активіст Сергій Стерненко та блогер Іван Оберемко.

Окрім запалювання димових шашок, на вході до будівлі главку поліції активісти за допомогою трафаретів намалювали портрети Гандзюк і написали "Вбивць на нари".

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Під час акції під будівлею правоохоронців до активістів вийшов начальник слідства поліції Херсонщини. Мітингувальники вимагали в нього відповісти на питання про те, хто винен у вбивстві Гандзюк. На це правоохоронець відповів: "Поліція вела розслідування. Ми затримали виконавців. Ми працюємо".

Водночас, димові шашки кинули в будинок ймовірного фігуранта замаху на активістку Ігоря Павловського. Він є помічником нардепа від БПП Миколи Паламарчука. На паркані біля будинку Павловського з’явились написи "Павловський – вбивця" і "Смерть собаці".

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала значних опіків тіла та її було прооперовано. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті Гандзюк – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".

Що відомо про Катерину Гандзюк: дивіться відео