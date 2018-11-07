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      "Убийц на нары": под зданием полиции Херсона зажгли дымовые шашки

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      Протест под зданием полиции Херсонщины
      Протест под зданием полиции Херсонщины / Facebook-страница Сергея Стерненко

      В среду, 7 ноября, в день похорон убитой активистки Екатерины Гандзюк, в Херсоне возле здания областной полиции устроили пикет. Участники акции зажгли под зданием дымовые шашки.

      Соответствующие фото в Facebook опубликовали одесский активист Сергей Стерненко и блогер Иван Оберемко.

      Кроме зажигания дымовых шашек, на входе в здание главка полиции активисты с помощью трафаретов нарисовали портреты Гандзюк и написали "Убийц на нары".

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      Во время акции под зданием правоохранителей к активистам вышел начальник следствия полиции Херсонщины. Митингующие требовали от него ответить на вопрос о том, кто виноват в убийстве Гандзюк. На это правоохранитель ответил: "Полиция вела расследование. Мы задержали исполнителей. Мы работаем".

      В то же время, дымовые шашки бросили в дом вероятного фигуранта покушения на активистку Игоря Павловского. Он является помощником нардепа от БПП Николая Паламарчука. На заборе возле дома Павловского появились надписи "Павловский – убийца" и "Смерть собаке".

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти Гандзюк – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

      Что известно о Екатерине Гандзюк: смотрите видео

      КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА
       
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      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк протесты Новости Херсона Полиция
      Источник: 24 канал
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