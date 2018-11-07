"Убийц на нары": под зданием полиции Херсона зажгли дымовые шашки

В среду, 7 ноября, в день похорон убитой активистки Екатерины Гандзюк, в Херсоне возле здания областной полиции устроили пикет. Участники акции зажгли под зданием дымовые шашки.

Соответствующие фото в Facebook опубликовали одесский активист Сергей Стерненко и блогер Иван Оберемко.

Кроме зажигания дымовых шашек, на входе в здание главка полиции активисты с помощью трафаретов нарисовали портреты Гандзюк и написали "Убийц на нары".

Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: как банда Паламарчука-Павловского делит влияние на Херсонщине

Во время акции под зданием правоохранителей к активистам вышел начальник следствия полиции Херсонщины. Митингующие требовали от него ответить на вопрос о том, кто виноват в убийстве Гандзюк. На это правоохранитель ответил: "Полиция вела расследование. Мы задержали исполнителей. Мы работаем".

В то же время, дымовые шашки бросили в дом вероятного фигуранта покушения на активистку Игоря Павловского. Он является помощником нардепа от БПП Николая Паламарчука. На заборе возле дома Павловского появились надписи "Павловский – убийца" и "Смерть собаке".

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила значительные ожоги тела и ее прооперировали. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти Гандзюк – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ".

Что известно о Екатерине Гандзюк: смотрите видео