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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Піар на кістках: розслідуванням вбивства Гандзюк можуть скористатись чиновники

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      Померла Катерина Гандзюк
      Померла Катерина Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Деякі високопосадовці планують використовувати розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів задля власного піару.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів голова Тимчасової слідчої комісії з розслідування вбивства Катерини Гандзюк нардеп Борислав Береза.

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      "Дуже не хотілося б, щоб люди зараз займалися піаром саме на кістках", – зазначив нардеп.

      За його словами, він помітив, що майже всі сторони, які зараз залучені, хочуть отримати певні політичні дивіденди.

      Більше того, я сьогодні побачив, як дехто, хто не став членами цієї комісії, вони дуже ображені. Вони вже розповідають, що це зроблено для того, щоб вони не стали президентами країни. Давайте трішки відійдемо від такого зухвалого популізму і дійдемо до того, що в країні повинен бути закон і правова позиція,
      – наголосив Береза. 

      "Ще одне – мені дуже не сподобалось, що вийшов витік інформації, який, дійсно, допомагає правоохоронцям казати про те, якщо вони будуть співпрацювати з депутатами, то може таке знову повторитися", – додав голова ТСК.

      Він додав, що завтра, 7 листопада, буде вирішено питання про узгоджену позицію та про інформаційну безпеку. "Коли я вже очолював колись таку ТСК, нам вдалося тоді домовитись про те, що інформація, яка є закритою, не буде виходити за межі комісії", – сказав Береза.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загаломправоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Дивіться відео із головними даними про смерть Катерини Гандзюк:

       

      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Борислав Береза Новини Херсона Кримінальні новини Поліція Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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