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      Пиар на костях: расследованием убийства Гандзюк могут воспользоваться чиновники

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      Интервью с Бориславом Березой
      Интервью с Бориславом Березой / Screenshot

      Некоторые чиновники планируют использовать расследование убийства Екатерины Гандзюк и нападений на других активистов ради собственного пиара.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк нардеп Борислав Береза.

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      "Очень не хотелось бы, чтобы люди сейчас занимались пиаром именно на костях", – отметил нардеп.

      По его словам, он заметил, что почти все стороны, которые сейчас вовлечены, хотят получить определенные политические дивиденды.

      Более того, я сегодня увидел, как кто-то, кто не стал членами этой комиссии, они очень обижены. Они уже рассказывают, что это сделано для того, чтобы они не стали президентами страны. Давайте немного отойдем от такого наглого популизма и дойдем до того, что в стране должен быть закон и правовая позиция,
      – подчеркнул Береза.

      "Еще одно – мне очень не понравилось, что вышла утечка информации, который, действительно, помогает правоохранителям говорить о том, если они будут сотрудничать с депутатами, то может такое опять повториться", – добавил глава ВСК.

      Он добавил, что завтра, 7 ноября, будет решен вопрос о согласованной позиции и об информационной безопасности. "Когда я уже возглавлял когда-то такую ВСК, нам удалось тогда договориться о том, что информация, которая является закрытой, не будет выходить за пределы комиссии", – сказал Береза.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Теги: Новости Украины Полиция Новости политики Криминальные новости Екатерина Гандзюк Борислав Береза Министерство внутренних дел Новости Херсона
      Источник: 24 канал
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