Чому встановити замовника вбивства Гандзюк дуже просто

Хто замовив Катерину Гандзюк? Відповідь на це запитання вітчизняні слідчі не можуть дати вже три місяці. Давайте я спробую відповісти.

Звісно, я не Еркюль Пуаро, у мене немає тих його шикарних вусів. Я не Шерлоком Холмсом, не вмію грати на скрипці й не курю трубку. То ж яке право маю розмірковувати про особу замовника вбивства Катерини Гандзюк?

Читайте також: Хто замовник і організатор вбивства Катерини Гандзюк: Луценко оприлюднив гучні деталі слідства

Вусів Пуаро й вмінь Холмса грати на скрипці, схоже, не мають й вітчизянні слідчі. Більше того, вони не розкрили жоден з півсотні нападів на активістів, що сталися в Україні протягом останніх років. Вони, на відміну від мене, отримують за це зарплатню від держави; на відміну від мене вони іменуються професійними слідчими. Втім, якщо їхня результативність нульова, то й виконувати їхню роботу здатен будь-хто, все одно гірше вже не буде. Знизити розкриття злочинів нижче позначки нуль відсотків навіть теоретично неможливо. Саме тому я певен, що маю повне право розмірковувати над тим, як можна розкрити вбивство Катерини Гандзюк й встановити не тільки безпосередніх нападників, а й замовника.

Розумію, що дуже важко розкрити злочин скоєний випадковою людиною щодо іншої випадкової людини. Тобто такий злочин, що був скоєний спонтанно і без попереднього планування. До прикладу, в темному провулку, де немає жодних камер, один перехожий раптом, ні з того ні з сього, мовчки заїхав у вухо іншому перехожому, після чого втік. Ось тут у слідчих руки опускаються, бо тим нападником може бути будь-хто і невідомо де його шукати.

І зовсім інша ситуація, коли злочин готується заздалегідь, коли він спланований і скоєний проти конкретної людини. Візьмемо знову той таки напад у темному провулку, але тепер ми знаємо, що він не був випадковим, а спланованим, і це докорінно змінює ситуацію, й можливість розкриття цього злочину стає просто неймовірно високою. Адже, якщо напад спланований – це означатиме, по-перше, що зустріч перехожих там не випадкова, нападник заздалегідь слідкував за своєю жертвою, тому його особу можна встановити, бо він міг потрапити у поле зору камер, поки йшов до того темного провулку. А по-друге, і це головне, якщо цей напад був спланований, то нападник особисто знав жертву, мав до неї якісь претензії, тому й вирішив завдати фізичної шкоди.

Читайте також: Вбивство Катерини Гандзюк: як банда Паламарчука-Павловського ділить вплив на Херсонщині

Тож перше, що має встановлювати слідство – кому вигідне скоєння того чи іншого злочину? З ким конфліктував постраждалий, хто хотів його смерті? Відповідь на це питання дуже проста: ворогів, які жадають смерті якійсь людини, погодьтеся, може бути дуже небагато. Як кажуть, таких ворогів ще заслужити треба.

Коли слідчий визначається із колом ворогів загиблого, він ставить наступне дуже просте питання: хто з них здатен, хто може наважитися й має можливість скоїти вбивство? Відповідь на це питання настільки обмежує коло підозрюваних, що тут і розмірковувати більше немає над чим.

І ще раз. Розслідувати вбивство насправді дуже просто. Треба дізнатися відповідь на два питання: кому вигідне це вбивство? Хто з тих, кому вигідне це вбивство, мав можливість його скоїти, або ж замовити?

Все! Не треба більше нічого вигадувати. Саме тому замовлення вбивства Гонгадзе й закидали Кучмі. Адже, начебто саме Леонід Данилович найбільше вигравав від зникнення опозиційного журналіста. Саме Кучма мав можливість замовити це вбивство. Це все я кажу теоретично. Але ж знову, теоретично погодьтеся, що вбивство Гонгадзе закидали саме екс-президенту, а не жителю Жмеринки, слюсарю тамтешнього ЖЕКу Іванову Петру Семеновичу. По-перше, жодної користі цьому слюсарю від смерті Гонгадзе немає та й не мав слюсар жмеринського ЖЕКу можливості здійснити вбивство журналіста, замовивши поліцейському генералу Пукачу обезголовити Гонгадзе.

То ж хто замовив Катерину Гандзюк? Відповідь на це запитання насправді знайти нескладно. Для цього не треба бути Еркюлем Пуаро чи Шерлоком Холмсом. Потреба знайти відповідь на два запитання – кому це було вигідно і хто з тих, кому це було вигідно, мав можливість здійснити це.

Читайте також: Рада підтримала створення слідчого комітету у справі Гандзюк, проти якого виступив Луценко

Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: відео