Дело Гандзюк: СБУ провела обыск у депутата от "Радикальной партии"

В рамках расследования дела о нападении с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующей смерти активистки сотрудники СБУ провели обыск квартиры депутата Херсонского облсовета Николая Ставицкого, который является членом "Радикальной партии Олега Ляшко".

В частности, так утверждает депутат Херсонского горсовета Дмитрий Ильченко.

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Соответствующее сообщение появилось на его странице в Facebook.

По его словам, сотрудники СБУ "ворвались" в квартиру Ставицкого.

"Ищут доказательства участия его в убийстве Екатерины Гандзюк. Определения суда нет. Документов у работников СБУ нет. Что конкретно ищут, сказать отказываются", – заметил он.

Также Ильченко отметил, что присутствует на месте как адвокат. В то же время депутат Херсонского горсовета добавил, что сотрудники СБУ "нашли" мобильный телефон, правда конкретные подробности не обнародовал.





Добавим, что Николай Ставицкий является членом фракции "Радикальной партии Олега Ляшко". По данным местных СМИ, он недавно успел послужить в морской пехоте. В Херсоне депутат работает управляющим делами ООО "Спорт-Статус", пишет InfoResist.

Напомним, ранее активисты и журналисты заявлявли, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. По их словам, Павловский якобы передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбину. Впоследствии как Павловский, так и Паламарчук обвинения отвергли и заверили, что к этому делу не имеют никакого отношения.

Что известно про нападение на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества. Правоохранители расследуют это дело как "оконченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". 7 ноября Екатерину Гандзюк похоронили в Херсоне.

Нападение на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что нужно знать