Справа Гандзюк: СБУ провела обшук у депутата від "Радикальної партії"

У рамках розслідування справи щодо нападу з кислотою на Катерину Гандзюк і подальшої смерті активістки співробітники СБУ провели обшук квартири депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, що є членом "Радикальної партії Олега Ляшка".

Зокрема, так стверджує депутат Херсонської міськради Дмитро Ільченко.

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Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

За його словами, співробітники СБУ "увірвалися" до квартири Ставицького.

"Шукають докази участі його у вбивстві Катерини Гандзюк. Ухвали суду немає. Документів у працівників СБУ немає. Що конкретно шукають, сказати відмовляються", – зауважив він.

Також Ільченко зазначив, що є присутнім на місці як адвокат. Водночас депутат Херсонської міськради додав, що співробітники СБУ "знайшли" мобільний телефон, щоправда конкретні подробиці не оприлюднив.

Додамо, що Микола Ставицький є членом фракції "Радикальної партії Олега Ляшка". За даними місцевих ЗМІ, він нещодавно встиг послужити у морській піхоті. У Херсоні депутат працює керуючим справами ТОВ "Спорт-Статус", пише InfoResist.

Нагадаємо, раніше активісти та журналісти заявлявли, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обивнувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Напад на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що потрібно знати