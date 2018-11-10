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      Справа Гандзюк: СБУ провела обшук у депутата від "Радикальної партії"

      272 Читать новость на русском
      СБУ за справою Гандзюк провела обшук у депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, – адвокат
      СБУ за справою Гандзюк провела обшук у депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, – адвокат / "Херсонські вісті"

      У рамках розслідування справи щодо нападу з кислотою на Катерину Гандзюк і подальшої смерті активістки співробітники СБУ провели обшук квартири депутата Херсонської облради Миколи Ставицького, що є членом "Радикальної партії Олега Ляшка".

      Зокрема, так стверджує депутат Херсонської міськради Дмитро Ільченко.

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      Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook.

      За його словами, співробітники СБУ "увірвалися" до квартири Ставицького.

      "Шукають докази участі його у вбивстві Катерини Гандзюк. Ухвали суду немає. Документів у працівників СБУ немає. Що конкретно шукають, сказати відмовляються", – зауважив він.

      Також Ільченко зазначив, що є присутнім на місці як адвокат. Водночас депутат Херсонської міськради додав, що співробітники СБУ "знайшли" мобільний телефон, щоправда конкретні подробиці не оприлюднив.

      Микола Ставицький, Херсон, депутат, Гандзюк, обшук, СБУ

      Додамо, що Микола Ставицький є членом фракції "Радикальної партії Олега Ляшка". За даними місцевих ЗМІ, він нещодавно встиг послужити у морській піхоті. У Херсоні депутат працює керуючим справами ТОВ "Спорт-Статус", пише InfoResist.

      Нагадаємо, раніше активісти та журналісти заявлявли, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обивнувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку.

      Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

      Напад на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що потрібно знати

       

      Смерть катерини гандзюк після нападу на неї з кислотою: хроніка останніх подій

       

      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Новини Херсона СБУ
      Джерело: 24 канал
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