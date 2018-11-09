"Це вже значно більше, ніж лише напад на Катю": подруга Гандзюк про резонансні деталі справи

31 липня у Херсоні серед білого дня облили сірчаною кислотою місцеву депутатку та активістку Катерину Гандзюк. Жінка зазнала опіків майже 40% тіла і перенесла 15 операцій. 4 листопада через 96 днів після нападу вона померла.

Справа Гандзюк отримала чималий резонанс у суспільстві. Близька подруга Катерини Гандзюк Марина Хромих розповіла гучні деталі розслідування справи.

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Катя для мене була такою людиною, коли я в чомусь не розбиралась, вона мені по поличках все розкладала і розповідала в чому проблема, бо мала дуже особливий аналітичний склад розуму,

– згадала Марина в ефірі ток-шоу "Право на владу" 8 листопада.

Жінка нагадала, як починалось розслідування справи нападу на Гандзюк, коли спершу затримали взагалі не причетну до цього людину.

"Насправді ця людина (Микола Новіков, – ред.) перебувала за 100 кілометрів від Херсону в той день і в той час, коли на Катю був здійснений напад і в цей час справа нападу на Катю була кваліфікована як хуліганство – лише потім її перекваліфікували", – зазначила подруга Гандзюк.

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Вона додала, що тільки завдяки тиску громадських активістів невинно затриманого Миколу Новікова було звільнено і лише тоді знайшли та затримали справжніх виконавців нападу на Катерину.

Марина згадала слова Каті, коли та лежала в реанімації і дізналась, що підозрюваних у замаху на неї посадили під домашній арешт – вона казала, що теж хоче "під домашній арешт".

Вона не могла звідти піти, тому що лежала майже з опіками майже 40% тіла. Їй зробили 15 операцій – усі під загальним наркозом, їй навіть перев’язки робили під загальним наркозом. Той, хто має хоча б елементарне розуміння, може уявити, який біль вона терпіла.

Хромих зазначила, що увесь цей час друзі Гандзюк та просто небайдужі до її справи робили все, щоб слідство йшло належним чином: проводили акції, запрошували туди всіх небайдужих, але на них забороняли використовувати політичну чи партійну символіку.

"Меседж, який зараз часто звучить про те, що, буцімто, піаряться на справі Каті, робиться для того, щоб нівелювати все, що було зроблено", – припустила подруга.



Марина Хромих – подруга Катерини Гандзюк

Марина Хромих окремо згадала про так званий "список Гандзюк" – це перелік усіх нападів та замахів на життя активістів. За останні два роки в Україні сталось щонайменше 55 таких випадків.

"Від самого початку його створення ми вимагали справедливого розслідування не лише справи Каті, а й усіх випадків, які є в цьому списку. У ньому також є справа Ірини Ноздровської".

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Подруга Гандзюк згадала, що особисто була присутня на акції під прокуратурою щодо розслідування справи Ноздровської, на якій також були батьки Ірини і ця акція була емоційно дуже важкою.

В той день до цих батьків із прокуратури не вийшов ніхто, ніхто не звернув на них уваги. Те, що розповідають, що все працює, справи розслідуються – ми це чули впродовж усього часу, що Катя лежала в лікарні. І тільки, коли вона померла почали говорити про те, що хтось піариться на її крові! Чому про проблему нападу на Катю про те, що це є системна проблема, впродовж цих трьох місяців говорили тільки ми, активісти? Всі інші мовчали і чекали,

– констатувала громадська активістка.

За її словами, після смерті Каті її справа – вже не просто "справа Гандзюк" – це питання справедливого розслідування нападів на усіх громадських діячів та активістів в Україні.

Ким була Катерина Гандзюк: дивіться відео

Хто така Катерина Гандзюк? Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.