Цього разу ворог застосував для ударів як балістичні, так і авіаційні ракети. Також в українському небі були й ворожі розвідувальні дрони.

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Повітряні сили знищили більшість ворожих ракет

У Повітряних силах розповіли, що в ніч на 20 квітня 2024 року російські окупанти атакували Україну трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Бєлгородської області Росії, а також двома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з акваторії Чорного моря.

Засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69,

– наголосили військові.

Також Повітряні сили зазначили, що на Південному напрямку військові знищили три розвідувальні безпілотники. Зокрема, це були – два "Орлан-10" та один "Суперкам".



Робота Повітряних сил за ніч 20 квітня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ

Командувач Повітряних сил, генерал Микола Олещук, подякував нашим захисникам неба за бойову роботу.

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