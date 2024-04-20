Вранці 20 квітня на Сході та Півдні оголосили повітряну тривогу. Військові попередили про активність тактичної авіації росіян.

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Так, повідомлення про загрозу застосування авіаційних засобів ураження з'явилося о 5:41.

А вже о 5:55 стало відомо про рух керованої авіційної ракети, імовірно Х-59, в напрямку Одещини з Чорного моря.

Моніторингові канали повідомили, що ракета рухається у напрямку Чорноморська і Затоки.

А Сили оборони Півдня тим часом зауважили, що в області триває бойова робота по ворожій цілі.

Там нагадали, що це теж може бути небезпечно, адже є загроза падіння уламків.

Цікаві кадри роботи ППО не мають вартувати вам життя! Бережіть себе, перебувайте в укриттях, не перешкоджайте Силам оборони,

– йдеться у дописі.