На тлі трагедії глава держави відвідав Дніпро і провів нараду щодо ситуації у місті та області.

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Зеленський у Дніпрі

Так, президент обговорив питання захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Зеленський заслухав доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики.

Також український лідер подякував сьогодні й рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру.

Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України,

– наголосив Зеленський.

Глава держави прибув до Дніпра, яке зазнало ворожого удару / Фото телеграм Зеленського

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