На тлі трагедії глава держави відвідав Дніпро і провів нараду щодо ситуації у місті та області.
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Зеленський у Дніпрі
Так, президент обговорив питання захисту Дніпра, усіх міст і громад регіону. Зеленський заслухав доповіді щодо об'єктів критичної інфраструктури, будівництва захисних споруд, відновлення й модернізації об’єктів енергетики.
Також український лідер подякував сьогодні й рятувальникам, які ліквідують наслідки російського ракетного удару по Дніпру.
Дуже важливо, щоб кожен, хто потребує допомоги зараз, отримував її. І максимально активно працюємо з партнерами заради додаткових систем ППО для України,
– наголосив Зеленський.
Глава держави прибув до Дніпра, яке зазнало ворожого удару / Фото телеграм Зеленського
Атака на Дніпро і область: що відомо
- Вранці 19 квітня ворог почав здійснювати пуски ракет. Зокрема, противник влучив у п'ятиповерхівку, частково зруйнувавши будівлю.
- У місті пошкоджені 5 багатоповерхівок і 2 приватні будинки, 3 навчальні заклади, 7 адміністративних та офісна будівлі, ринок, магазини і торговельні павільйони, готель, СТО. А ще – майже півсотні авто. Потрощена й інфраструктура Дніпра.
- Під час атаки по Дніпру ворог також вдарив по об'єктах Укрзалізниці. Так, внаслідок обстрілів було поранено залізничників.
- У Синельниківському районі побиті понад 60 приватних осель, авто. Знищена сонячна електростанція. Понівечене підприємство.
- На жаль, у Синельниковому загинула ціла родина: матір, бабуся, двоє дітей 14 і 8 років. Ще 6-річного хлопчика госпіталізували у важкому стані.
- У Кривому Розі та Павлограді теж пошкоджена інфраструктура та є поранені.
- О 16:19 Сергій Лисак зазначив, що рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки. Продовжуються пошуки ще одної людини. Загалом по області 7 загиблих та 35 постраждалих.