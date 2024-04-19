На фоне трагедии глава государства посетил Днепр и провел совещание по ситуации в городе и области

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Зеленский в Днепре

Так, президент обсудил вопросы защиты Днепра, всех городов и общин региона. Зеленский заслушал доклады по объектам критической инфраструктуры, строительства защитных сооружений, восстановления и модернизации объектов энергетики.

Также украинский лидер поблагодарил сегодня и спасателей, которые ликвидируют последствия российского ракетного удара по Днепру.

Очень важно, чтобы каждый, кто нуждается в помощи сейчас, получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства прибыл в Днепр, который подвергся вражескому удару / Фото телеграмм Зеленского

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