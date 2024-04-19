На фоне трагедии глава государства посетил Днепр и провел совещание по ситуации в городе и области
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Зеленский в Днепре
Так, президент обсудил вопросы защиты Днепра, всех городов и общин региона. Зеленский заслушал доклады по объектам критической инфраструктуры, строительства защитных сооружений, восстановления и модернизации объектов энергетики.
Также украинский лидер поблагодарил сегодня и спасателей, которые ликвидируют последствия российского ракетного удара по Днепру.
Очень важно, чтобы каждый, кто нуждается в помощи сейчас, получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины,
– подчеркнул Зеленский.
Глава государства прибыл в Днепр, который подвергся вражескому удару / Фото телеграмм Зеленского
Атака на Днепр и область: что известно
- Утром 19 апреля враг начал производить пуски ракет. В частности, противник попал в пятиэтажку, частично разрушив здание.
- В городе повреждены 5 многоэтажек и 2 частных дома, 3 учебных заведения, 7 административных и офисных зданий, рынок, магазины и торговые павильоны, гостиница, СТО. А еще – почти полсотни авто. Разбита и инфраструктура Днепра.
- При атаке по Днепру враг также ударил по объектам Укрзализныци. Так, в результате обстрелов были ранены железнодорожники.
- В Синельниковском районе повреждены более 60 частных домов, авто. Уничтожена солнечная электростанция и предприятие.
- К сожалению, в Синельниково погибла целая семья: мать, бабушка, двое детей 14 и 8 лет. Еще 6-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.
- В Кривом Роге и Павлограде тоже повреждена инфраструктура и ранены.
- В 16:19 Сергей Лысак отметил, что спасатели вытащили из-под завалов тело женщины. Продолжаются поиски еще одного человека. В общей сложности по области 7 погибших и 35 пострадавших.