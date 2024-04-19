Ночью и утром страна – агрессорка в очередной раз осуществила массированную атаку на Украину. Именно во время боевого вылета произошло историческое событие – защитники уничтожили российский Ту-22М3.

Смотрите также Зеленский – угроза для Кремля: в ГУР прокомментировали покушение на президента

Как Украина охотится на вражеские бомбардировщики

Так, Кирилл Буданов в интервью СМИ рассказал, чем именно военные могут бить по стратегически важным для оккупантов военным самолетам.

Глава ГУР отметил, что используют различные системы.

На этот раз мы применили то, что мы сделали с нуля из старых составляющих. Несколько модернизировали. Инженеры хорошо поработали, поверьте,

– сказал разведчик.

Напомним, что российская "тушка" была уничтожена в 300 километрах от границы с советского ЗРК С-200.

Известно, что пораженный бомбардировщик смог "доползти" до Ставоропольского района, где упал и разбился. Это произошло возле хутора Богомолов.

В минобороны России поспешили заверить, что самолет не имел на себе боекомплекта, двое летчиков якобы катапультировались, третий погиб, а поиски четвертого продолжаются. В то же время в ведомстве скрыли истинную причину падения "Ту-22МЗ". Там выдумали "техническую неисправность" воздушного судна.

Важно, что уничтоженный борт участвовал в массированной атаке на Украину. Он запускал ракеты Х-22.

В Воздушных силах уточнили, что впервые было сбито две такие ракеты.

Ликвидация самолетов – разведчиков А-50: что известно