Наши защитники 1 марта сбили еще один российский Су-34. Это произошло примерно в 9 утра.

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Самолет пытался атаковать

В Воздушных силах поделились деталями того, как удалось сбить очередной российский бомбардировщик.

Су-34 пытался атаковать позиции наших военных. В частности, сбросить управляемые авиационные бомбы, однако не успел этого сделать и завершил свой последний полет на фронте.

Ранее об уничтожении Су-34 1 марта писали, однако не было официальных подтверждений. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что истребитель могли сбить между Мариуполем и Волновахой.

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