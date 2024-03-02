Наши защитники 1 марта сбили еще один российский Су-34. Это произошло примерно в 9 утра.
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Самолет пытался атаковать
В Воздушных силах поделились деталями того, как удалось сбить очередной российский бомбардировщик.
Су-34 пытался атаковать позиции наших военных. В частности, сбросить управляемые авиационные бомбы, однако не успел этого сделать и завершил свой последний полет на фронте.
Ранее об уничтожении Су-34 1 марта писали, однако не было официальных подтверждений. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что истребитель могли сбить между Мариуполем и Волновахой.
Россия теряет истребители
- Российская армия за 29 февраля потеряла три самолета Су-34. Воздушные силы отчитались об уничтожении еще двух российских истребителей.
- Командующий Воздушных сил Николай Олещук рассказал, что, похоже, после предыдущих неудач с авиацией до оккупантов никак не доходит, и никаких выводов российские пилоты не делают.
- Это произошло на Авдеевском и Мариупольском направлениях.