Наші захисники 1 березня збили ще один російський Су-34. Це сталося приблизно о 9 ранку.
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Літак намагався атакувати
У Повітряних силах поділились деталями того, як вдалося збити черговий російський бомбардувальник.
Су-34 намагався атакувати позиції наших військових. Зокрема, скинути керовані авіаційні бомби, однак не встиг цього зробити та завершив свій останній політ на фронті.
Раніше про знищення Су-34 1 березня писали, однак не було офіційних підтверджень. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко зазначав, що винищувач могли збити між Маріуполем та Волновахою.
Росія втрачає винищувачі
- Російська армія за 29 лютого втратила три літаки Су-34. Повітряні сили відзвітували про знищення ще двох російських винищувачів.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук розповів, що, схоже, після попередніх невдач з авіацією до окупантів ніяк не доходить, і ніяких висновків російські пілоти не роблять.
- Це сталося на Авдіївському та Маріупольському напрямках.