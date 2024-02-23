Похоже, что враг на собственном опыте и ошибках не учится, ведь всего месяц назад в акватории Азовского моря был ликвидирован другой борт А-50. В то же время все, что известно о свежей потере оккупантов, – читайте далее в материале 24 Канала.

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Успешная операция ГУР и Воздушных сил

Около 19:40 о возможной ликвидации авиасудна оккупантов на Юге Украины сообщили источники 24 Канала в спецслужбах. Уже в 20:08 появилось сообщение от командующего Воздушных сил Николая Олещука, которое официально подтвердило: у захватчиков еще на один борт А-50 теперь меньше.

"Баян, ти где?" – А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов с "Днем защитника отечества!" – праздновать надо дома, и так, чтобы "Баян" не порвать,

– говорится в сообщении генерал-лейтенанта.

Олещук поблагодарил Воздушным силам за успешно проведенную операцию, а также отметил, что к ней причастно Главное управление разведки Минобороны Украины.

Разведчики с комментарием также не замедлили, засвидетельствовав в официальном сообщении, что результат этой операции является командной заслугой.

В чем ценность ликвидированного А-50У

Именно в Главном управлении разведки уточняли, что речь идет именно о модернизированной модели А-50У, которую удалось уничтожить над Азовским морем. Стоимость авиасудна составляет 350 миллионов долларов.

Использовали его захватчики как воздушный командный пункт. В частности, для дальнего радиолокационного обнаружения, управления ударами по Украине и наведения ракет со стратегической авиации на нужные цели.

Обратите внимание! К началу 2024 года в России всего было 9 самолетов А-50. Путем несложных математических подсчетов: минус борт в январе, минус – в феврале, – можно обнаружить, что осталось у оккупантов всего 7 соответствующих самолетов. Очевидно, наши военные на этом останавливаться не собираются.

"Сбитие А-50У – очередной серьезный удар по потенциалу и возможностях террористической Москвы", – отмечают в ГУР Министерства обороны Украины.

В то же время Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский так комментировал это событие: "Минус А-50У – замечательная работа Воздушных сил и ГУР. Уничтожение российских самолетов и врагов – это большая честь".

Как реагировали на "катастрофу" в России

В региональном отделе Единой дежурной диспетчерской службы России подтвердили, что в районе хутора Трудовая Армения Каневского района упали два летательных аппарата – это Краснодарский край вражеского государства.

Где и по какой траектории падал российский борт / Изображение ГУР Украины

В то же время оккупанты заявили, что огонь, который заметили в этом районе, является следствием возгорания летательного аппарата и камыша.

Площадь пожара примерно 250 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет,

– заверили россияне.

Оккупанты привлекли к ликвидации пламени 40 человек и 14 единиц техники. Тушили его чуть больше часа. Кроме того, на место происшествия прибыли российские силовики и сотрудники спецслужб.

В Краснодарском крае "неудачно приземлился" российский самолет: смотрите видео

Не первая и не последняя потеря оккупантов

В Генштабе утром 23 февраля информировали, что за два года широкомасштабной войны было уничтожено 339 российских летательных аппаратов. Уже утром 24 февраля, ровно во вторую годовщину с начала вторжения, в сводке от командования ВСУ эта цифра будет – 340, что не может радовать.

Только в течение этой недели было немало катастрофических для захватчиков событий. 17 февраля украинские защитники сбили сразу три российских самолета:

два истребителя-бомбардировщика Су-34;

один истребитель Су-35.

Минус один Су-34 был и 18 февраля. А вот утром 19 февраля ликвидировали аж 2 российских самолета, которые управляемыми авиабомбами наносили удары по позициям Вооруженных Сил Украины. Речь идет в этом кейсе также о Су-34 и Су-35С

Кстати, президент России пытается транслировать гражданам собственного государства, что ситуация в российской авиации под его "полным контролем". Так, 22 февраля Владимир Путин совершил 30-минутный полет на военном истребителе Ту-160М.

За 25 лет правления кремлевского главаря, кроме этого, можно вспомнить еще два подобных эпизода. То есть в целом прибегает к публичным полетам на военных бортах президент России только в крайних случаях. И, как не трудно догадаться, чтобы усилить пропаганду.