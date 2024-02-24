Об этом свидетельствуют кадры видео, которое опубликовали в сети.
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На видео со сбиванием самолета зафиксировано как он отстреливает тепловые и, возможно, радиолокационные ловушки, одна из которых приманивает одну из ракет, а вот вторая уничтожает самолет.
Таким образом экипаж А-50 знал о том, что на него идут ракеты и сбивание самолета означает и ликвидацию не только пяти летчиков, но и 10 – 11 операторов РЛС.
Уничтожение российского самолета А-50
- В ГУР МО сообщили, что "ценный российский самолет" сбили во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ над Азовским морем, вблизи города Ейск.
- Обломки самолета обнаружили в полях. В частности, местный житель снял видео возле хутора Борец Труда. Мужчина показывает фрагмент крыла самолета и устройство с надписью "344-А. Навески Р.В.". На кусках, которые лежат на некотором расстоянии, он заметил "следы выстрелов".