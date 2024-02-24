Об этом свидетельствуют кадры видео, которое опубликовали в сети.

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На видео со сбиванием самолета зафиксировано как он отстреливает тепловые и, возможно, радиолокационные ловушки, одна из которых приманивает одну из ракет, а вот вторая уничтожает самолет.

Таким образом экипаж А-50 знал о том, что на него идут ракеты и сбивание самолета означает и ликвидацию не только пяти летчиков, но и 10 – 11 операторов РЛС.

Уничтожение российского самолета А-50