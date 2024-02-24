Про це свідчать кадри відео, яке опублікували в мережі.
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На відео зі збиттям літака зафіксовано як він відстрілює теплові та, можливо, радіолокаційні пастки, одна з яких приманює одну з ракет, а ось друга знищує літак.
Таким чином екіпаж А-50 знав про те, що на нього йдуть ракети й збиття літака означає й ліквідацію не лише п'яти льотчиків, а й 10 – 11 операторів РЛС.
Знищення російського літака А-50
- У ГУР МО повідомили, що "цінний російський літак" збили у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ над Азовським морем, поблизу міста Єйськ.
- Уламки літака виявили у полях. Зокрема, місцевий мешканець відзняв відео біля хутора Борець Труда. Чоловік показує фрагмент крила літака та пристрій із надписом "344-А. Навески Р.В.". На шматках, які лежать на деякій відстані, він помітив "сліди пострілів".