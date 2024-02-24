У ГУР МО повідомили, що "цінний російський літак" збили у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ над Азовським морем. Наразі на опублікованих кадрах можна побачити, що від "цінного" у літака не залишилось нічого.

Дивіться також У ГУР розповіли, чим збили літак А-50, – ЗМІ

Уламки знайшли в полі між хуторами

На поширених кадрах у темряві ледь-ледь можна роздивитись деталі уже знищеного судна.

Уламки літака виявили у полях. Зокрема, місцевий мешканець відзняв відео біля хутора Борець Труда. Принаймні про це пвідомляє оператор.

Чоловік показує фрагмент крила літака та пристрій із надписом "344-А. Навески Р.В.". На шматках, які лежать на деякій відстані, він помітив "сліди пострілів".

Уламки збитого А-50У: відео

Також є інформація про загиблих пілотів російської армії. У мережі ще раніше очевидці повідомляли про масштабну пожежу унаслідок падіння літака.

І судячи з відео, пожежа була настільки сильною, що могла зачепити і житлові будинки селища. Водночас про потерпілих не повідомляли.

Пожежа унаслідок падіння літака: відео

Довідка. Населені пункти Борець Труда і Трудова Арменія, де власне було виявлено уламки великого повітряного судна А-50У, розміщені за 67 кілометрів від узбережжя Азовського моря та міста Єйськ.

До слова, на раніше поширених відео можна побачили, що перд падінням літак намагався врятуватися та відстрелював теплові фальшиві цілі. Та це йому не вдалося: сталося влучання снаряда, і почалось падіння.

Як намагався врятуватись А-50У: відео

Мінус черговий російський літак