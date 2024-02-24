У ГУР МО повідомили, що "цінний російський літак" збили у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ над Азовським морем. Наразі на опублікованих кадрах можна побачити, що від "цінного" у літака не залишилось нічого.
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Уламки знайшли в полі між хуторами
На поширених кадрах у темряві ледь-ледь можна роздивитись деталі уже знищеного судна.
Уламки літака виявили у полях. Зокрема, місцевий мешканець відзняв відео біля хутора Борець Труда. Принаймні про це пвідомляє оператор.
Чоловік показує фрагмент крила літака та пристрій із надписом "344-А. Навески Р.В.". На шматках, які лежать на деякій відстані, він помітив "сліди пострілів".
Уламки збитого А-50У: відео
Також є інформація про загиблих пілотів російської армії. У мережі ще раніше очевидці повідомляли про масштабну пожежу унаслідок падіння літака.
І судячи з відео, пожежа була настільки сильною, що могла зачепити і житлові будинки селища. Водночас про потерпілих не повідомляли.
Пожежа унаслідок падіння літака: відео
До слова, на раніше поширених відео можна побачили, що перд падінням літак намагався врятуватися та відстрелював теплові фальшиві цілі. Та це йому не вдалося: сталося влучання снаряда, і почалось падіння.
Як намагався врятуватись А-50У: відео
Мінус черговий російський літак
- 23 лютого сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- Дефіцитний літак А-50У вартістю пів мільярда доларів вдалося дістати за майже 300 кілометрів від лінії фронту.
- ДРЛО А-50 полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, оповіщенні Збройних сил про повітряну та надводну ситуацію.