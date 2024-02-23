В акваторії українських морів неспокійно себе почувають не лише кораблі. 23 лютого в Повітряних силах України заявили, що над Азовським морем ліквідували російський літак, що мав красномовну назву "Баян".
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Що за борт, як його використовували
Слід наголосити, що до цієї операції причетні не лише Повітряні сили, а й – Головне управління розвідки Міноборони України.
А-50У ГУР та Повітряні Сили збили над Азовським морем черговий літак Росії завдяки спільній роботі. Знищений борт – нова модернізована російська версія літака,
– можна прочитати в повідомленні.
ГУР наголошує, що йдеться не просто про знищення літака, а – ліквідацію судна, що було повітряним командним пунктом. Кремль використовував його для:
- дальнього радіолокаційного виявлення;
- управління ракетами зі стратегічної авіації;
- наведення цілей на об'єкти в Україні.
Збиття А-50У – черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної москви. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйська.
Водночас з повідомлень телеграм-каналів зрозуміло, що впав борт у районі хутора Трудова Арменія. Це Краснодарський край ворожої держави.
Де уразили російський літак А-50У / Карти від ГУР МО
Командувач Повітряних сил України Микола Олещук не втримався, аби не потролити російських окупантів. Як відомо, 23 лютого вони святкують так званий "День захисника вітчизни".
"Вітаю окупантів з "Днем защитника отечества!" – святкувати треба вдома, і так, щоб "Баян" не порвати", – пожартував генерал-лейтенант. Також він додав: "Працюємо далі!" – тобто прямолінійно натякнув росіянам, що неприємностей для них буде більше.
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Згадаємо наостанок, що трохи більш як місяць тому Україна знищила інший літак А-50 російських окупантів. Власне, 14 січня Повітряні сили уразили судно також над акваторією Азовського моря. Схоже, що загарбники погано вчаться на власному досвіді та помилках.