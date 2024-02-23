В акваторії українських морів неспокійно себе почувають не лише кораблі. 23 лютого в Повітряних силах України заявили, що над Азовським морем ліквідували російський літак, що мав красномовну назву "Баян".

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Що за борт, як його використовували

Слід наголосити, що до цієї операції причетні не лише Повітряні сили, а й – Головне управління розвідки Міноборони України.

А-50У ГУР та Повітряні Сили збили над Азовським морем черговий літак Росії завдяки спільній роботі. Знищений борт – нова модернізована російська версія літака,

– можна прочитати в повідомленні.

ГУР наголошує, що йдеться не просто про знищення літака, а – ліквідацію судна, що було повітряним командним пунктом. Кремль використовував його для:

дальнього радіолокаційного виявлення;

управління ракетами зі стратегічної авіації;

наведення цілей на об'єкти в Україні.

Збиття А-50У – черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях терористичної москви. Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйська.

Водночас з повідомлень телеграм-каналів зрозуміло, що впав борт у районі хутора Трудова Арменія. Це Краснодарський край ворожої держави.

Де уразили російський літак А-50У / Карти від ГУР МО

350 мільйонів доларів. Саме стільки, як зазначають в українській розвідці, вартує знищене російську авіасудно. Аналітики пишуть, що всього ворог мав 9 літаків А-50 до початку цього року. Не виключено, що їхня кількість буде надалі зменшуватись.

Командувач Повітряних сил України Микола Олещук не втримався, аби не потролити російських окупантів. Як відомо, 23 лютого вони святкують так званий "День захисника вітчизни".

"Вітаю окупантів з "Днем защитника отечества!" – святкувати треба вдома, і так, щоб "Баян" не порвати", – пожартував генерал-лейтенант. Також він додав: "Працюємо далі!" – тобто прямолінійно натякнув росіянам, що неприємностей для них буде більше.

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Згадаємо наостанок, що трохи більш як місяць тому Україна знищила інший літак А-50 російських окупантів. Власне, 14 січня Повітряні сили уразили судно також над акваторією Азовського моря. Схоже, що загарбники погано вчаться на власному досвіді та помилках.