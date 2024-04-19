Вночі та вранці країна – агресорка вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Саме під час бойового вильоту сталася історична подія – захисники знищили російський Ту-22М3.

Дивіться також Зеленський – загроза для Кремля: у ГУР прокоментували замах на президента

Як Україна полює на ворожі бомбардувальники

Так, Кирило Буданов в інтерв'ю ЗМІ розповів, чим саме військові можуть бити по стратегічно важливих для окупантів військових літаках.

Очільник ГУР наголосив, що використовують різні системи.

Цього разу ми застосували те, що ми зробили з нуля зі старих складових. Дещо модернізували. Інженери гарно попрацювали, повірте,

– сказав розвідник.

Нагадаємо, що російська "тушка" була знищена за 300 кілометрів від кордону із радянського ЗРК С-200.

Відомо, що уражений бомбардувальник зміг "доповзти" до Ставоропольського району, де упав і розбився. Це сталося біля хутора Богомолов.

У міноборони Росії поспішили запевнити, що літак не мав на собі боєкомплекту, двоє льотчиків начебто катапультувалися, третій загинув, а пошуки четвертого тривають. Водночас у відомстві приховали справжню причину падіння "Ту-22МЗ". Там вигадали "технічну несправність" повітряного судна.

Важливо, що знищений борт брав участь у масованій атаці на Україну. Він запускав ракети Х-22.

У Повітряних силах уточнили, що вперше було збито дві такі ракети.

Ліквідація літаків – розвідників А-50: що відомо