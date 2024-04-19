Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив в ефірі "Свобода.Ранок", що Україна вперше збила не тільки російський стратегічний літак Ту-22, а й дві ворожі ракети Х-22, які він запустив, пише 24 Канал.
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Що у Повітряних силах ЗСУ розповіли збиття Ту-22 та Х-22
Це була такого роду вендета (помста за скривдження – 24 Канал) за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні (19 квітня – 24 Канал) наші мирні міста, де загинули цивільні люди,
– заявив Ілля Євлаш.
За його словами, це вперше, коли наші Повітряні сили спільно з нашими партнерами з ГУР та іншими Силами оборони змогли збити:
- літак Ту-22М3 стратегічної авіації;
- ще і дві ракети Х-22, які випустив цей літак.
"Звісно, що це комбо. Сьогодні (19 квітня – 24 Канал) в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон". Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.
Він також розповів, що атака окупантів була комбінованою.
Що відомо про збиття Ту-22М3 та ракет Х-22
- Вдосвіта 19 квітня губернатор Ставропольського краю Красногвардійського району Росії повідомив про падіння їхнього літака Ту-22М3. Владімір Владіміров заявив, що вдалось врятувати двох пілотів, які катапультувались. Їх доправили у лікарню. Згодом ще одного знайшли мертвим, а четвертого – ще шукають.
- Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відео падіння літака та написали, що в окупантів спрацювала миттєва карма. Зокрема, літак Ту-22М3 військово-космічних сил Росії, який ще вночі скидав по Україні ракети, розбився у Ставропольському краї.
- Джерела 24 Каналу в ГУР повідомили, що це перший літак стратегічної авіації, який вдалось знищити Україні, під час польоту. Відомо, що його знищили з допомогою зенітного ракетного комплексу С-200. Впав літак орієнтовно за 300 кілометрів від України.
- Збиття ворожого винищувача було спільною операцією ГУР та Повітряних сил ЗСУ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук розповів, що вони вперше під час повітряної атаки окупантів знищили дві ракети Х-22, які до цього збити не вдавалось.