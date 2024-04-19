Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив в ефірі "Свобода.Ранок", що Україна вперше збила не тільки російський стратегічний літак Ту-22, а й дві ворожі ракети Х-22, які він запустив, пише 24 Канал.

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Що у Повітряних силах ЗСУ розповіли збиття Ту-22 та Х-22

Це була такого роду вендета (помста за скривдження – 24 Канал) за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні (19 квітня – 24 Канал) наші мирні міста, де загинули цивільні люди,

– заявив Ілля Євлаш.

За його словами, це вперше, коли наші Повітряні сили спільно з нашими партнерами з ГУР та іншими Силами оборони змогли збити:

літак Ту-22М3 стратегічної авіації;

ще і дві ракети Х-22, які випустив цей літак.

"Звісно, що це комбо. Сьогодні (19 квітня – 24 Канал) в російських пропагандистських ЗМІ чорний день. Я думаю, вони сьогодні там будуть дуже-дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу "Кинджал", вперше збили "Циркон". Зараз ось вперше збили Ту-22. Ну, чекаємо тепер на Ту-95", – заявив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він також розповів, що атака окупантів була комбінованою.

Що відомо про збиття Ту-22М3 та ракет Х-22