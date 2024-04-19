Про це повідомив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в етері телемарафону зранку 19 квітня, інформує 24 Канал.
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Сьогодні ми бачили чергову комбіновану атаку. Ворог використав понад 30 засобів масового ураження, зокрема крилаті ракети, керовані авіаційні ракети та "Шахеди". Наслідки трагічні – удар по цивільній забудові у Дніпрі,
– зазначив Ілля Євлаш.
Сили оборони потужно відбили атаку
За уточненими даними командування Повітряних сил, загалом цієї ночі російські військові використали 36 засобів повітряного нападу: 22 ракети різних типів та 14 ударних безпілотників:
Сили ППО провели потужну бойову роботу й збили усі "Шахеди", а також 15 ракет різних типів:
- 2 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 11 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;
- 2 крилаті ракети Х-22.
Крім того, Сили оборони збили ворожий бомбардувальник Ту-22М3.
Більше про атаку
- В ніч на 19 квітня Росія вдарила ракетами по Україні. По всій території країни оголошували повітряну тривогу. Відбій оголосили о 6:15.
- Також росіяни атакували "Шахедами".
- У результаті удару росіян у Дніпрі загинули 2 людей, у Синельниковому загинули 6 людей, серед яких двоє малолітніх дітей, ще 29 жителів області дітали поранення.