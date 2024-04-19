Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона утром 19 апреля, информирует 24 Канал.
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Сегодня мы видели очередную комбинированную атаку. Враг использовал более 30 средств массового поражения, в частности крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты и "Шахеды". Последствия трагические – удар по гражданской застройке в Днепре,
– отметил Илья Евлаш.
Силы обороны мощно отразили атаку
По уточненным данным командования Воздушных сил, целом этой ночью российские военные использовали 36 средств воздушного нападения: 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:
Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили все "Шахеды", а также 15 ракет различных типов:
- 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;
- 2 крылатые ракеты Х-22.
Кроме того, Силы обороны сбили вражеский бомбардировщик Ту-22М3.
Больше об атаке
- В ночь на 19 апреля Россия ударила ракетами по Украине. По всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Отбой объявили в 6:15.
- Также россияне атаковали "Шахедами".
- В результате удара россиян в Днепре погибли 2 человека, в Синельниково погибли 6 человек, среди которых двое малолетних детей, еще 29 жителей области получили ранения.