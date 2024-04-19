Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона утром 19 апреля, информирует 24 Канал.

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Сегодня мы видели очередную комбинированную атаку. Враг использовал более 30 средств массового поражения, в частности крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты и "Шахеды". Последствия трагические – удар по гражданской застройке в Днепре,

– отметил Илья Евлаш.

Силы обороны мощно отразили атаку

По уточненным данным командования Воздушных сил, целом этой ночью российские военные использовали 36 средств воздушного нападения: 22 ракеты различных типов и 14 ударных беспилотников:

Силы ПВО провели мощную боевую работу и сбили все "Шахеды", а также 15 ракет различных типов:

2 крылатые ракеты Х-101/Х-555;

11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

2 крылатые ракеты Х-22.

Обратите внимание! 19 апреля украинским защитникам впервые удалось сбить крылатые ракеты Х-22 – ее характеристики соответствуют аэробаллистическому типу.

Кроме того, Силы обороны сбили вражеский бомбардировщик Ту-22М3.

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