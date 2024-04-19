Про інцидент пропагандисти повідомили вранці 19 квітня. Губернатор регіону Владімір Владіміров заявив, що нібито пілотів знайшли живими, пише 24 Канал.
Дивіться також Удар по аеродрому в Криму: ГУР назвало 9 об'єктів, які знищили чи критично пошкодили ЗСУ
Що відомо про падіння літака в Росії
На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися,
– заявив губернатор Ставропілля Владімір Владіміров.
За його даними, інформація нібито уточнюється.
Згодом він заявив, що нібито живими знайшли двох пілотів, які перебували на борту. Вони нібито живі, їх везуть в лікарню.