Про інцидент пропагандисти повідомили вранці 19 квітня. Губернатор регіону Владімір Владіміров заявив, що нібито пілотів знайшли живими, пише 24 Канал.

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Що відомо про падіння літака в Росії

На території Червоногвардійського округу у полі впав літак. За оперативними даними, руйнувань та жертв немає, льотчики катапультувалися,

– заявив губернатор Ставропілля Владімір Владіміров.

За його даними, інформація нібито уточнюється.

Згодом він заявив, що нібито живими знайшли двох пілотів, які перебували на борту. Вони нібито живі, їх везуть в лікарню.