Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил в эфире “Свобода.Ранок", что Украина впервые сбила не только российский стратегический самолет Ту-22, но и две вражеские ракеты Х-22, которые он запустил, пишет 24 Канал.
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Что в Воздушных силах ВСУ рассказали о сбитии Ту-22 и Х-22
Это была такого рода вендетта (месть за обиду – 24 Канал) за то, что российская стратегическая авиация атаковала сегодня (19 апреля – 24 Канал) наши мирные города, где погибли гражданские люди,
– заявил Илья Евлаш.
По его словам, это впервые, когда наши Воздушные силы совместно с нашими партнерами из ГУР и другими Силами обороны смогли сбить:
- самолет Ту-22М3 стратегической авиации;
- еще и две ракеты Х-22, которые выпустил этот самолет.
"Конечно, что это комбо. Сегодня (19 апреля – 24 Канал) в российских пропагандистских СМИ черный день. Я думаю, они сегодня там будут очень-очень не рады. Все бывает впервые. Мы впервые сбили в свое время "Кинжал", впервые сбили "Циркон". Сейчас вот впервые сбили Ту-22. Ну, ждем теперь на Ту-95", – заявил спикер Воздушных сил ВСУ.
Он также рассказал, что атака оккупантов была комбинированной.
Что известно о сбитии Ту-22М3 и ракет Х-22
- На рассвете 19 апреля губернатор Ставропольского края Красногвардейского района России сообщил о о падении их самолета Ту-22М3. Владимир Владимиров заявил, что удалось спасти двух пилотов, которые катапультировались. Их доставили в больницу. Впоследствии еще одного нашли мертвым, а четвертого – еще ищут.
- Сухопутные войска ВСУ обнародовали видео падения самолета и написали, что у оккупантов сработала мгновенная карма. В частности, самолет Ту-22М3 военно-космических сил России, который еще ночью сбрасывал по Украине ракеты, разбился в Ставропольском крае.
- Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что это первый самолет стратегической авиации, который удалось уничтожить Украине, во время полета. Известно, что его уничтожили с помощью зенитного ракетного комплекса С-200. Упал самолет ориентировочно в 300 километрах от Украины.
- Сбивание вражеского истребителя было совместной операцией ГУР и Воздушных сил ВСУ. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что они впервые во время воздушной атаки оккупантов уничтожили две ракеты Х-22, которые до этого сбить не удавалось.