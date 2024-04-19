За словами представника ГУР Андрія Юсова, той факт, що Кремль не полишає намагань фізично знищити українських високопосадовців, зокрема лідера Володимира Зеленського, свідчить про те, що у Москві вважають їх серйозною загрозою для себе.

На початку весни 2024 року глава держави заявляв, що його намагалися вбити понад 10 разів.

Юсов підкреслив, що подібні дії Росії зайвий раз демонструють світові, що Україна воює не із "цивілізованим" суперником, а країною – терористкою, яка не цурається жодних методів.

Нагадаємо, що вчора СБУ повідомила про затримання чоловіка, який хотів здійснити замах на Зеленського.

Зловмисник виявився громадянином Польщі, якого завербувало російське ГРУ. Його завдання полягало у тому, аби збирати та передавати Москві інформацію про безпеку аеропорту Жешув – Ясьонка, аби російські спецслужби могли вчинити замах на Зеленського під час його відвідин Польщі.

Водночас СБУ та Офіс генпрокурора розгадали наміри ворога та попередили польських колег, які затримали агента країни – агресорки.

Тим часом у Путіна відмовилися пояснювати цей інцидент. Прессекретар російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що Кремль не дає коментарів із цього питання.

Замахи на владу України: що відомо