У свіжому інтерв'ю для міжнародної преси Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ, розповів про численні замахи на своє життя, організовані Росією. Він наголосив, що Москва і далі вважає його серйозною загрозою.

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Замахи на Сирського

Командувач Сухопутних військ стверджує, що пережив декілька замахів на вбивство, які планували в Кремлі. Він наголошує, що є для Москви серйозною загрозою, про що свідчить "не один замах на нього".

Зверніть увагу! У травні 2023 року російські пропагандисти поширювали фейки про те, що головнокомандувач нашої армії Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський "були ліквідовані".

Крім того, за словами Сирського, українські війська, які перебувають у стані активної оборони, здатні здивувати ворога. Він зазначив, що сухопутні сили зосереджені на захисті східного фронту, але не варто недооцінювати їхній наступальний потенціал.

Наші цілі залишаються незмінними: утримання наших позицій... Виснаження противника шляхом завдання максимальних втрат,

– сказав Сирський в інтерв'ю для Reuters.

У бесіді з міжнародними журналістами військовий також наголосив на важливості стримування російських сил. Він також висловився про реалії на полі бою, які змінилися, дещо зменшивши наші шанси на швидкий прорив, але звели їх до нуля.

Попри спроби перехопити російських окупантів ініціативу на полі бою, генерал-полковник Сирський запевняє: українські війська здатні відновити контроль та відбивати подальші атаки. Він наголошує, що Сили оборони України готові до контратак та активної оборони, уже тримаючи ворога в напрузі.

Кого ще хотів вбити ворог