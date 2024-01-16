В свежем интервью для международной прессы Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками, рассказал о многочисленных покушениях на свою жизнь, организованных Россией. Он подчеркнул, что Москва продолжает его считать серьезной угрозой.

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Покушения на Сырского

Командующий Сухопутными войсками утверждает, что пережил несколько покушений на убийство, которые планировали в Кремле. Он отмечает, что является для Москвы серьезной угрозой, о чем свидетельствует "не одно покушение на него".

Обратите внимание! В мае 2023 года российские пропагандисты распространяли фейки о том, что главнокомандующий нашей армией Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский "были ликвидированы".

Кроме того, по словам Сырского, находящиеся в состоянии активной обороны украинские войска способны удивить врага. Он отметил, что сухопутные силы сосредоточены на защите восточного фронта, но не следует недооценивать их наступательный потенциал.

Наши цели остаются неизменными: удержание наших позиций… Истощение противника путем нанесения максимальных потерь,

– сказал Сырский в интервью Reuters.

В беседе с международными журналистами военный также отметил важность сдерживания вражеских российских сил. Он также высказался об изменившихся реалиях на поле боя, что несколько уменьшили наши шансы на быстрый прорыв, но свели их к нулю.

Несмотря на попытки перехватить русскими оккупантами инициативу на поле боя, генерал-полковник Сырский уверяет: украинские войска способны возобновить контроль и отражать дальнейшие атаки. Он отмечает, что Силы обороны Украины готовы к контратакам и активной обороне, уже сейчас держа врага в напряжении.

Кого еще хотел убить враг