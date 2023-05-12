Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, такие действия врага – это элемент сбора разведывательных данных.
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Хотят узнать о местонахождении наших генералов
Он рассказал, что вбросы о якобы смерти или гибели украинских военных командующих нужны для того, чтобы поступила ответная реакция. Российская разведка потеряла из виду Залужного и других генералов и таким образом пытается получить разведданные.
"Такие вбросы нужны, чтобы вытащить их в информационное поле, попытаться узнать, где они и что задумывают. По крайней мере, узнать на каком они направлении на фронте – Херсон, Запорожье или Бахмут. Этими вбросами они провоцируют выдать свое местонахождение", – заявил Свитан.
Роман Свитан о ситуации на фронте: смотреть видео
Военный эксперт добавил, что это один из механизмов разведывательной работы и часть ИПСО. Недавно президент Зеленский анонсировал "новые" подарки для россиян. Если эти подарки снизят количество потерь при наступлении, или ускорят наше движение – это очень хорошо.
Что известно об очередных фейках россиян
- Несколько дней россияне активно распространяли фейки о ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в течение недели было 3 фейковых сообщения о смерти украинских генералов.
- Маляр объяснила, что этими сообщениями россияне хотят повлиять на психологическое состояние украинцев, деморализовать армию и поднять дух собственного войска.
- Залужный развеял фейки россиян, когда внезапно прибыл на свадьбу Максима Алексеева и Екатерины Полищук.