Андрій Юсов розповів про замахи на Кирила Буданова в ефірі FREEДОМ. Він пояснив, скільки серйозних замахів було за останні 10 років, пише 24 Канал.
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Що Юсов сказав про замахи на Буданова
На генерала Буданова було скоєно понад десять спроб серйозних замахів. На жаль, внаслідок цих замахів за останні 10 років є й загиблі офіцери української розвідки,
– заявив Буданов.
Він додав, що кожен українець, який має чітку проукраїнську позицію, який всіма доступними йому методами протистоїть російським агресорам, – це так чи інакше мішень.
Юсов розповів про замахи на Буданова: дивіться відео
Що писали про замахи на Буданова
- У січні 2023 року Кирило Буданов розповів, що замахи на нього почались з 2016 року. Очільник ГУР уточнював, що це трапилось після того, як у серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник ФСБ Росії.
- Видання The Washington Post з посиланням на близьку до Буданова людину написало, що на очільника розвідки було щонайменше 10 замахів.
- У червні 2023 року в Головному управління розвідки повідомили, що на Буданова було точно понад 10 спроб замахів.
- У серпні 2023 року представник ГУР Андрій Юсов також розповів, що Кирило Буданов пережив з 2014 року сумарно більш як 10 замахів.
- До речі, у листопаді 2023 року стало відомо про отруєння дружини Кирила Буданова Маріанни та декількох співробітників ГУР через їжу.
- У лютому 2024 року очільник ГУР заявив, що він знає, хто стоїть за отруєнням його дружини. Тоді Буданов пообіцяв "відповідні дії".