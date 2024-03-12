Андрей Юсов рассказал о покушениях на Кирилла Буданова в эфире FREEДОМ. Он объяснил, сколько серьезных покушений было за последние 10 лет, пишет 24 Канал.
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Что Юсов сказал о покушениях на Буданова
На генерала Буданова было совершено более десяти попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки,
– заявил Буданов.
Он добавил, что каждый украинец, который имеет четкую проукраинскую позицию, который всеми доступными ему методами противостоит российским агрессорам, – это так или иначе мишень.
Что писали о покушениях на Буданова
- В январе 2023 года Кирилл Буданов рассказал, что покушения на него начались с 2016 года. Глава ГУР уточнял, что это случилось после того, как в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ России.
- Издание The Washington Post со ссылкой на близкого к Буданову человека написало, что на главу разведки было по меньшей мере 10 покушений.
- В июне 2023 года в Главном управлении разведки сообщили, что на Буданова было точно более 10 попыток покушений.
- В августе 2023 года представитель ГУР Андрей Юсов также рассказал, что Кирилл Буданов пережил с 2014 года суммарно более 10 покушений.
- Кстати, в ноябре 2023 года стало известно об отравлении жены Кирилла Буданова Марианны и нескольких сотрудников ГУР через еду.
- В феврале 2024 года глава ГУР заявил, что он знает, кто стоит за отравлением его жены. Тогда Буданов пообещал "ответные действия".