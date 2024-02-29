Кирилл Буданов дал интервью канадским журналистам. Раньше уже неоднократно писали, что в кабинет Буданова не попадает свет: там стены укреплены, окна обложены мешками с песком, а шторы опущены. Глава ГУР почти непрерывно живет в киевском офисе, который заполнен военными реликвиями и патриотическим искусством.
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Как выглядит кабинет Буданова
В материале издания говорится, что прихожая кабинета Кирилла Буданова была темной, освещенной экраном огромного телевизора, на котором транслировалось что-то похожее на фантастический фильм. Также там можно было увидеть карту Украины с маленькими красными точками-фонариками, обозначавшими деятельность.
Небольшая статуэтка волка в овечьей шкуре возвышается над сканером безопасности при входе в здание офиса Буданова,
– добавляют авторы материала.
Буданов пережил десяток покушений на себя
Кирилл Буданов рассказал, что попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ России. Россияне приписывали убийство "украинским диверсантам" – после этого и начались покушения на жизнь разведчика.
The Washington Post со ссылкой на близкого к руководителю ГУР МО человека пишет, что на Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений.
Сообщается, что в 2019 году под его автомобиль была заложена бомба, но она сдетонировала преждевременно. Покушения заставили руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь.
В ГУР заявляли об утечке информации о контрнаступлении
- Осенью 2023 года Украина не смогла прорвать оборону россиян на Востоке и Юге. По словам украинских чиновников, это связано с нехваткой помощи, оружия, а также с утечкой данных. Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял СМИ, что планы контрнаступления Украины попали на стол в Кремле еще до его начала.
- Буданов отметил, что не будет говорить больше, чем президент об утечке разведданных. По его словам, была информация и доказательства, что о наших планах стало известно России.
- По словам главы ГУР, Украина не согласится на "замораживание" войны с Россией, ведь это будет означать признание оккупации наших территорий. Он отметил, что этого никогда не случится.