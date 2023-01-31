Кирилл Буданов рассказал, что попытки покушения начались с того момента, когда в августе 2016 года в оккупированном Крыму был убит подполковник ФСБ России. Россияне приписывали убийство "украинским диверсантам".

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На Буданова совершили около 10 покушений

"И все покушения на мою жизнь начались после этого", – заявил Буданов. Глава ГУР ни подтвердил, ни опроверг свою причастность к операции. "Что-то случилось", – лаконично сказал Буданов.

The Washington Post со ссылкой на близкого к руководителю ГУР МО человека пишет, что на Буданова было совершено по меньшей мере 10 покушений.

Сообщается, что в 2019 году под его автомобиль была заложена бомба, но она сдетонировала преждевременно. Покушения заставили руководителя ГУР вести осторожную личную жизнь.

Как пишет издание, Буданов обычно находится в своем офисе и редко появляется в публичном пространстве.

"В его кабинете круглосуточно звучит классическая музыка, возможно это защита от любых попыток прослушать то, что говорят внутри", – предполагают в WP.

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