Об этом сообщил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, руководство Украины знает и количество оккупантов на нашей территории, и запасы ракет большой дальности в России.
Кстати В России есть люди, которые работают на Украину и готовят диверсии, – ГУР
Сколько российских оккупантов воюют в Украине
Как рассказал Буданов, сейчас в Украине воюют примерно 326 тысяч российских военнослужащих. Кроме того, в России осталось лишь 9% запасов ракет большой дальности "Калибр".
У захватчиков безумные потери на войне
По состоянию на 31 января потери врага составляют 127 500 бойцов. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 850 оккупантов.
Потери в технике:
- танков – 3201;
- боевых бронированных машин – 6378;
- артиллерийских систем – 2197;
- РСЗО – 454;
- средств ПВО – 221;
- самолетов – 293;
- вертолетов – 284;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1951;
- крылатых ракет – 796;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5048;
- специальной техники – 200.
Буданов сомневается в "подлинности" Путина
Глава украинской разведки Кирилл Буданов сомневается в "подлинности" российского диктатора Владимира Путина. По его словам, вопрос, настоящий ли сейчас российский диктатор, остается открытым.