Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, керівництво України знає і кількість окупантів на нашій території, і запаси ракет великої дальності у Росії.

До речі У Росії є люди, які працюють на Україну і готують диверсії, – ГУР

Скільки російських окупантів воюють в Україні

Як розповів Буданов, наразі в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців. Окрім цього, в Росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності "Калібр".

У загарбників шалені втрати на війні

Станом на 31 січня втрати ворога становлять 127 500 бійців. Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.

Втрати у техніці:

  • танків – 3201;
  • бойових броньованих машин – 6378;
  • артилерійських систем – 2197;
  • РСЗВ – 454;
  • засобів ППО – 221;
  • літаків – 293;
  • гелікоптерів – 284;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;
  • крилатих ракет – 796;
  • кораблів /катерів – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5048;
  • спеціальної техніки – 200.

Буданов сумнівається у "справжності" Путіна

Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, питання, чи справжній зараз російський диктатор, залишається відкритим.