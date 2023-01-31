Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, керівництво України знає і кількість окупантів на нашій території, і запаси ракет великої дальності у Росії.
До речі У Росії є люди, які працюють на Україну і готують диверсії, – ГУР
Скільки російських окупантів воюють в Україні
Як розповів Буданов, наразі в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців. Окрім цього, в Росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності "Калібр".
У загарбників шалені втрати на війні
Станом на 31 січня втрати ворога становлять 127 500 бійців. Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.
Втрати у техніці:
- танків – 3201;
- бойових броньованих машин – 6378;
- артилерійських систем – 2197;
- РСЗВ – 454;
- засобів ППО – 221;
- літаків – 293;
- гелікоптерів – 284;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;
- крилатих ракет – 796;
- кораблів /катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5048;
- спеціальної техніки – 200.
Буданов сумнівається у "справжності" Путіна
Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, питання, чи справжній зараз російський диктатор, залишається відкритим.