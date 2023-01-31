Про це повідомив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. За його словами, керівництво України знає і кількість окупантів на нашій території, і запаси ракет великої дальності у Росії.

До речі У Росії є люди, які працюють на Україну і готують диверсії, – ГУР

Скільки російських окупантів воюють в Україні

Як розповів Буданов, наразі в Україні воюють приблизно 326 тисяч російських військовослужбовців. Окрім цього, в Росії залишилося лише 9% запасів ракет великої дальності "Калібр".

У загарбників шалені втрати на війні

Станом на 31 січня втрати ворога становлять 127 500 бійців. Лише упродовж останньої доби ЗСУ ліквідували 850 окупантів.

Втрати у техніці:

танків – 3201;

бойових броньованих машин – 6378;

артилерійських систем – 2197;

РСЗВ – 454;

засобів ППО – 221;

літаків – 293;

гелікоптерів – 284;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951;

крилатих ракет – 796;

кораблів /катерів – 18;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5048;

спеціальної техніки – 200.

Буданов сумнівається у "справжності" Путіна

Глава української розвідки Кирило Буданов сумнівається у "справжності" російського диктатора Владіміра Путіна. За його словами, питання, чи справжній зараз російський диктатор, залишається відкритим.